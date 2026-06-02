Sir Kenny Dalglish confirma diagnóstico de cáncer

El Liverpool FC y el mundo del fútbol han mostrado una enorme solidaridad hacia Sir Kenny Dalglish después de que la histórica figura del club confirmara que actualmente está recibiendo tratamiento contra el cáncer. Considerado uno de los mayores íconos en la historia del fútbol británico, Dalglish ha sido durante décadas una referencia tanto dentro como fuera de los terrenos de juego. La noticia de su diagnóstico generó una inmediata ola de mensajes de apoyo por parte de aficionados, exjugadores, entrenadores y personalidades vinculadas al deporte.
La situación se hizo pública de manera inesperada, luego de que el propio Dalglish revelara que una publicación accidental en redes sociales dio a conocer su estado de salud. Ante la difusión de la información, decidió dirigirse directamente a los aficionados para aclarar la situación y solicitar respeto por la privacidad de su familia. En un comunicado compartido en sus redes sociales, el escocés quiso transmitir tranquilidad sobre la evolución de su tratamiento y agradeció el respaldo recibido.
Dalglish agradece el apoyo y pide privacidad
Dalglish expresó: "Como ha indicado mi publicación involuntaria en redes sociales, actualmente estoy recibiendo tratamiento contra el cáncer. A diferencia de mi uso del teléfono móvil, el tratamiento va bien". Con el característico sentido del humor que siempre lo ha distinguido, añadió: "Lo ideal habría sido que esto se mantuviera en privado porque así es como debería ser, pero mis inútiles habilidades con la tecnología me han obligado a dar la cara. Obviamente no pretendía hacer público este asunto, así que agradecería que se respetara la privacidad de mi familia y la mía". Asimismo, tuvo palabras de reconocimiento para quienes lo atienden médicamente: "Como siempre, gracias al maravilloso personal médico que ha mostrado una atención y discreción increíbles, no solo conmigo, sino con muchísimas otras personas. Son un orgullo para sí mismos".
La respuesta del Liverpool FC no tardó en llegar. A través de un comunicado oficial, la institución expresó su respaldo incondicional a una de las figuras más importantes de su historia. El club manifestó: "El apoyo, los mejores deseos y el cariño de todos en el Liverpool FC están, y seguirán estando, con Sir Kenny y su familia. El club también quiere subrayar su petición de privacidad de cara al futuro".