 Localizan posibles restos humanos en terreno baldío de la zona 12
Nacionales

Localizan posibles restos humanos en terreno baldío de la zona 12

Preliminarmente se informó que podrían corresponder a dos personas.

Compartir:
Área donde fueron encontrados los posibles restos humanos en zona 12., Bomberos Municipales
Área donde fueron encontrados los posibles restos humanos en zona 12. / FOTO: Bomberos Municipales

Los cuerpos de socorro reportaron en horas de la mañana de este jueves, 28 de mayo, el hallazgo de posibles restos humanos en un sector de la 17 avenida y 28 calle de la colonia Santa Rosa 1, en la zona 12 de la Ciudad de Guatemala. Las autoridades le dan seguimiento al caso.

Cuando se preparaban para una nueva jornada de labores, los vecinos notaron que en el interior de un terreno baldío permanecían dos bultos sospechosos, por lo que solicitaron el apoyo de los Bomberos Municipales.

"El reporte fue realizado a través de una llamada al número de emergencias 123, por lo que elementos de la institución acudieron de inmediato a esta área para verificar la situación", explicó un portavoz de la entidad.

Al inspeccionar el lugar, los paramédicos constataron que los bultos podrían contener restos humanos, presuntamente de dos personas, por lo que dieron aviso urgente a las fuerzas de seguridad y autoridades correspondientes para iniciar con las diligencias de investigación.

El área fue cerrada por agentes de la Policía Nacional Civil para la investigación correspondiente.

En Portada

Guatemala habría acordado con EE. UU. ataques conjuntos contra el narcotráfico en territorio nacionalt
Nacionales

Guatemala habría acordado con EE. UU. ataques conjuntos contra el narcotráfico en territorio nacional

07:40 AM, Mayo 28
Choque de cabezal en Periférico y aparatoso accidente en Mixco complican el tránsitot
Nacionales

Choque de cabezal en Periférico y aparatoso accidente en Mixco complican el tránsito

06:55 AM, Mayo 28
Incendio consume contenedor con suministros en zona 11t
Nacionales

Incendio consume contenedor con suministros en zona 11

06:20 AM, Mayo 28
Brasil y Ecuador también juega la final de Champions Leaguet
Deportes

Brasil y Ecuador también juega la final de Champions League

10:08 AM, Mayo 28
Apertura 2026: Baja importante en las filas del campeón Municipal t
Deportes

Apertura 2026: Baja importante en las filas del campeón Municipal

09:37 AM, Mayo 28

Temas

DestacadasGuatemalaMundial 2026Fútbol#liganacionalMinisterio PúblicoReal MadridCopa del MundoLiga Nacionalredes socialesFIFA
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

celulares-no-podran-utilizar-whatsapp-mayo-2024.jpg ,
Tendencias

Por qué que te dejen en visto en WhatsApp duele y desencadena reacciones emocionales

Relojes inteligentes ,Relojes inteligentes
Tecnología

Los relojes inteligentes para niños dejaron de ser un juguete: Ahora son tu mejor aliado de seguridad

tequila-2230238 ,
Moda Y Belleza

Tequila: el elixir que podría favorecer la pérdida de peso

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Mundial 2026 ,Mundial 2026
Tendencias

¿Cuáles son las estampas más difíciles de conseguir del mundial 2026?

Guatemala ,Guatemala
Tendencias

¿Qué hay bajo la calle Guatemala 24 en México que se ha convertido en una disputa histórica?

Calambres ,Calambres
Salud

¿Por qué dan calambres en las piernas en la noche?

Emisoras Unidas Escuchar