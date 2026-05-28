Localizan posibles restos humanos en terreno baldío de la zona 12

Los cuerpos de socorro reportaron en horas de la mañana de este jueves, 28 de mayo, el hallazgo de posibles restos humanos en un sector de la 17 avenida y 28 calle de la colonia Santa Rosa 1, en la zona 12 de la Ciudad de Guatemala. Las autoridades le dan seguimiento al caso.
Cuando se preparaban para una nueva jornada de labores, los vecinos notaron que en el interior de un terreno baldío permanecían dos bultos sospechosos, por lo que solicitaron el apoyo de los Bomberos Municipales.
"El reporte fue realizado a través de una llamada al número de emergencias 123, por lo que elementos de la institución acudieron de inmediato a esta área para verificar la situación", explicó un portavoz de la entidad.
Al inspeccionar el lugar, los paramédicos constataron que los bultos podrían contener restos humanos, presuntamente de dos personas, por lo que dieron aviso urgente a las fuerzas de seguridad y autoridades correspondientes para iniciar con las diligencias de investigación.
El área fue cerrada por agentes de la Policía Nacional Civil para la investigación correspondiente.