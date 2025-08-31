Las 10 series más populares de Netflix

Netflix ha revelado el listado de las diez series más populares de su historia, un conteo que refleja el impacto global de sus producciones originales. La clasificación se basa en el número de visualizaciones acumuladas durante los tres primeros meses tras su estreno.
Lo anterior ha permitido medir de manera uniforme el alcance de cada título subido a la plataforma. En este ranking destacan producciones que han generado conversaciones virales, millones de reproducciones y que lograron conquistar audiencias en todos los continentes.
La variedad de géneros incluidos, desde el suspenso hasta la comedia, el drama histórico y el true crime, evidencia el poder de Netflix para llegar a públicos diversos.
El top 10 global de series más populares de Netflix
1. El juego del calamar (Squid Game) - Temporada 1, con 265,2 millones de visualizaciones.
2. Miércoles (Wednesday) - Temporada 1, con 252,1 millones.
3. Adolescence - Miniserie británica, con 142,6 millones.
4. Stranger Things - Temporada 4, con 140,7 millones.
5. Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer (Dahmer) - Con 115,6 millones.
6. Los Bridgerton - Temporada 1, con 113,3 millones.
7. Gambito de dama (The Queen’s Gambit) - Con 112,8 millones.
8. La casa de papel - Parte 4, con 106 millones.
9. Fool Me Once - Miniserie, con 98,2 millones.
10. El agente nocturno (The Night Agent) - Temporada 1, con 98,2 millones.
El listado refleja cómo producciones de distintos países han logrado consolidarse como fenómenos mundiales.
Desde el K-drama surcoreano El juego del calamar, que se mantiene en el primer lugar, hasta la propuesta oscura y juvenil de Miércoles y la sorprendente irrupción de Adolescence, todas se han posicionado en la memoria colectiva de los espectadores. Además, series como Stranger Things, Bridgerton y La casa de papel confirman el peso de las franquicias ya consolidadas, mientras que miniseries como Fool Me Once o Gambito de dama demuestran que los formatos más cortos también conquistan audiencias masivas.
¿Qué te parece este listado de las series más vistas?