 Las 10 series más populares de Netflix
Farándula

Netflix revela las 10 series más populares de su historia

La famosa plataforma de streaming dio a conocer el ranking oficial de las producciones más vistas.

Compartir:
bridgerton-emisoras-unidas-julio-2024.webp,
bridgerton-emisoras-unidas-julio-2024.webp / FOTO:

Netflix ha revelado el listado de las diez series más populares de su historia, un conteo que refleja el impacto global de sus producciones originales.  La clasificación se basa en el número de visualizaciones acumuladas durante los tres primeros meses tras su estreno.

Lo anterior ha permitido medir de manera uniforme el alcance de cada título subido a la plataforma. En este ranking destacan producciones que han generado conversaciones virales, millones de reproducciones y que lograron conquistar audiencias en todos los continentes.

La variedad de géneros incluidos, desde el suspenso hasta la comedia, el drama histórico y el true crime, evidencia el poder de Netflix para llegar a públicos diversos.

El top 10 global de series más populares de Netflix

1. El juego del calamar (Squid Game) - Temporada 1, con 265,2 millones de visualizaciones.

2. Miércoles (Wednesday) - Temporada 1, con 252,1 millones.

3. Adolescence - Miniserie británica, con 142,6 millones.

4. Stranger Things - Temporada 4, con 140,7 millones.

5. Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer (Dahmer) - Con 115,6 millones.

6. Los Bridgerton - Temporada 1, con 113,3 millones.

7. Gambito de dama (The Queen’s Gambit) - Con 112,8 millones.

8. La casa de papel - Parte 4, con 106 millones.

9. Fool Me Once - Miniserie, con 98,2 millones.

10. El agente nocturno (The Night Agent) - Temporada 1, con 98,2 millones.

El listado refleja cómo producciones de distintos países han logrado consolidarse como fenómenos mundiales.

Jenna Ortega llega al estreno de “Merlina” en traslúcido atuendo que deja ver sus atributos

La actriz dejó con la boca abierta a todos en la alfombra roja con su sensual look nude y sin cejas.

Desde el K-drama surcoreano El juego del calamar, que se mantiene en el primer lugar, hasta la propuesta oscura y juvenil de Miércoles y la sorprendente irrupción de Adolescence, todas se han posicionado en la memoria colectiva de los espectadores. Además, series como Stranger Things, Bridgerton y La casa de papel confirman el peso de las franquicias ya consolidadas, mientras que miniseries como Fool Me Once o Gambito de dama demuestran que los formatos más cortos también conquistan audiencias masivas.

¿Qué te parece este listado de las series más vistas?

En Portada

Accidente de bus en Huehuetenango deja una mujer fallecida y más de 25 heridost
Nacionales

Accidente de bus en Huehuetenango deja una mujer fallecida y más de 25 heridos

07:06 PM, Ago 30
Confirmados los convocados de Guatemala para las Eliminatoriast
Deportes

Confirmados los convocados de Guatemala para las Eliminatorias

06:27 PM, Ago 30
Video muestra el asesinato del expresidente del Parlamento de Ucraniat
Internacionales

Video muestra el asesinato del expresidente del Parlamento de Ucrania

05:24 PM, Ago 30
Dibu Martínez, a un paso de convertirse en nuevo portero del Manchester Unitedt
Deportes

"Dibu" Martínez, a un paso de convertirse en nuevo portero del Manchester United

07:17 AM, Ago 31

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalEstados UnidosNoticias de GuatemalaCopa CentroamericanaEE.UU.SeguridadFutbol GuatemaltecoSeguridad vialLiga Nacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

space invaders ,Facebook
Gaming

Icónico videojuego de los 80 se prepara para dar el salto al cine

comer pan ,Instagram
Tendencias

Pan sin culpa: ¿cómo disfrutar tu rebanada favorita sin engordar?

The Velvet Sundown ,Redes sociales
Tecnología

The Velvet Sundown: así suena la música del grupo generado por IA

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Radiografía dientes. Imagen de referencia. ,Pixabay
Sucesos

Niño de 7 años marca récord con la extracción de 526 dientes en cirugía histórica

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos