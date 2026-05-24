Localizan armamento en paquete que ingresó como encomienda

Fusiles y municiones fueron descubiertos dentro de una de las bodegas de la Portuaria de Santo Tomás de Castilla la tarde de este domingo, 24 de mayo de 2026, reportaron agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y trabajadores de la portuaria de contenedores quienes contabilizaron el armamento que estaba dentro de una encomienda.
Según la PNC, fueron agentes de la División de Puertos, Aeropuertos y Puntos Fronterizos los que encontraron el ilícito, en conjunto con agentes de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica, en coordinación con trabajadores de la aduana, que forman parte del equipo de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
Después del proceso de conteo, los trabajadores de las tres instancias implicadas confirmaron que en la encomienda se encontraron 15 fusiles y más de 4 mil 800 municiones de diferentes calibres. Las autoridades agregaron que los ilícitos estaban empacados en cajas que simulaban contener ropa usada.
Por el momento no se han dado a conocer más detalles del procedimiento, porque el caso fue declarado en reserva mientras se ejecutan las diligencias. Según las imágenes, dentro del armamento hay escopetas y rifles de alto poder.
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Armamento con destino desconocido
Según el reporte de las autoridades, aún se hacen las investigaciones pertinentes para conocer el destino de las cajas que eran trasladadas dentro de las instalaciones aduaneras. Sin embargo, dieron a conocer que las mismas fueron enviadas desde el estado de Miami, en Estados Unidos (EE. UU.).
La PNC oficializó el inventario del armamento, confirmando que en total hay 14 armas de fuego tipo rifle, calibre 22 milímetros, una carabina, nueve tolvas y 4 mil 969 municiones de diferentes calibres. Asimismo, indicaron que el ilícito fue ubicado en el carril 20 de la bodega 9 de las instalaciones antes descritas.