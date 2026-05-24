Apagan incendios forestales en Izabal, Petén y Huehuetenango

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) reportó que durante la época de incendios han atendido un total de 1 mil 699 siniestros, de los que 1 mil 225 han sido forestales. Entre los eventos más recientes hay tres, que fueron controlados y liquidados en los departamentos de Izabal, Petén y Huehuetenango.
En el primero de los departamentos citados, el Ejército de Guatemala informó que combatió las llamas que se originaron en un área forestal de la aldea Gracias a Dios, en el municipio de Los Amates. Los militares indicaron que apagaron el siniestro gracias al apoyo de su Brigada Humanitaria y de Rescate.
Asimismo, bomberos forestales trabajaron varias horas en El Pucté, aldea Los Josefinos, del municipio de Las Cruces, departamento de Petén. En ese lugar se registró un incendio forestal que fue controlado y liquidado en su totalidad.
Las autoridades informaron que las acciones de combate estuvieron a cargo de personal del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), comunitarios y de la Brigada de Respuesta Inmediata (BRI). Destacaron que los profesionales involucrados en la extinción del incendio trabajaron de manera coordinada para sofocar el fuego en el área afectada.
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Combaten incendios forestales en varios departamentos
Conred informó que varios bomberos forestales también trabajaron en la aldea El Turbante, del municipio de La Libertad, departamento de Huehuetenango, para sofocar un incendio forestal registrado en el sector. Los rescatistas trabajan en el área, con el apoyo de vecinos locales para efectuar las acciones necesarias.
"Las labores forman parte de la respuesta coordinada del Sistema CONRED, con el objetivo de controlar y liquidar el siniestro, evitando su propagación", compartieron las autoridades.
Asimismo, reportaron que han trabajado en varios departamentos del país para combatir los incendios forestales, especialmente en la actual temporada. Sin embargo, revelaron que 24 fuegos se mantienen activos en el territorio nacional, divididos de la siguiente manera:
- 9 Petén.
- 3 Quiché.
- 2 Zacapa.
- 2 Jutiapa.
- 2 Jalapa.
- 2 Huehuetenango.
- 2 Chiquimula.
- 1 Sacatepéquez.
- 1 Guatemala.