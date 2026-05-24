 Apagan incendios forestales en Izabal, Petén y Huehuetenango
Nacionales

Apagan incendios forestales en Izabal, Petén y Huehuetenango

Conred reportó que en la temporada de incendios 2026 se han atendido un total de 1 mil 669 siniestros.

Compartir:
El Ejército de Guatemala trabajó por varias horas en la aldea Gracias a Dios., Ejército de Guatemala.
El Ejército de Guatemala trabajó por varias horas en la aldea Gracias a Dios. / FOTO: Ejército de Guatemala.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) reportó que durante la época de incendios han atendido un total de 1 mil 699 siniestros, de los que 1 mil 225 han sido forestales. Entre los eventos más recientes hay tres, que fueron controlados y liquidados en los departamentos de Izabal, Petén y Huehuetenango.

En el primero de los departamentos citados, el Ejército de Guatemala informó que combatió las llamas que se originaron en un área forestal de la aldea Gracias a Dios, en el municipio de Los Amates. Los militares indicaron que apagaron el siniestro gracias al apoyo de su Brigada Humanitaria y de Rescate.

Asimismo, bomberos forestales trabajaron varias horas en El Pucté, aldea Los Josefinos, del municipio de Las Cruces, departamento de Petén. En ese lugar se registró un incendio forestal que fue controlado y liquidado en su totalidad.

Las autoridades informaron que las acciones de combate estuvieron a cargo de personal del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), comunitarios y de la Brigada de Respuesta Inmediata (BRI). Destacaron que los profesionales involucrados en la extinción del incendio trabajaron de manera coordinada para sofocar el fuego en el área afectada.

En otras noticias: Arranca la Jornada Nacional de Vacunación contra el Sarampión

Arranca la Jornada Nacional de Vacunación contra el Sarampión

El Ministerio de Salud instó a los guatemaltecos para que se vacunen en contra del sarampión durante esta semana.

Combaten incendios forestales en varios departamentos

Conred informó que varios bomberos forestales también trabajaron en la aldea El Turbante, del municipio de La Libertad, departamento de Huehuetenango, para sofocar un incendio forestal registrado en el sector. Los rescatistas trabajan en el área, con el apoyo de vecinos locales para efectuar las acciones necesarias.

"Las labores forman parte de la respuesta coordinada del Sistema CONRED, con el objetivo de controlar y liquidar el siniestro, evitando su propagación", compartieron las autoridades.

Asimismo, reportaron que han trabajado en varios departamentos del país para combatir los incendios forestales, especialmente en la actual temporada. Sin embargo, revelaron que 24 fuegos se mantienen activos en el territorio nacional, divididos de la siguiente manera:

  • 9 Petén.
  • 3 Quiché.
  • 2 Zacapa.
  • 2 Jutiapa.
  • 2 Jalapa.
  • 2 Huehuetenango.
  • 2 Chiquimula.
  • 1 Sacatepéquez.
  • 1 Guatemala.
Apagan incendios forestales en Izabal, Petén y Huehuetenango | Bomberos forestales

Apagan incendios forestales en Izabal, Petén y Huehuetenango / Bomberos forestales

Apagan incendios forestales en Izabal, Petén y Huehuetenango | Bomberos forestales

Apagan incendios forestales en Izabal, Petén y Huehuetenango / Bomberos forestales

Apagan incendios forestales en Izabal, Petén y Huehuetenango | Bomberos forestales

Apagan incendios forestales en Izabal, Petén y Huehuetenango / Bomberos forestales

Apagan incendios forestales en Izabal, Petén y Huehuetenango | Bomberos forestales

Apagan incendios forestales en Izabal, Petén y Huehuetenango / Bomberos forestales

Apagan incendios forestales en Izabal, Petén y Huehuetenango | Bomberos forestales

Apagan incendios forestales en Izabal, Petén y Huehuetenango / Bomberos forestales

Apagan incendios forestales en Izabal, Petén y Huehuetenango | Bomberos forestales

Apagan incendios forestales en Izabal, Petén y Huehuetenango / Bomberos forestales

En Portada

Arranca la Jornada Nacional de Vacunación contra el Sarampiónt
Nacionales

Arranca la Jornada Nacional de Vacunación contra el Sarampión

10:33 AM, Mayo 24
Video muestra colisión de buques en Santo Tomás de Castillat
Nacionales

Video muestra colisión de buques en Santo Tomás de Castilla

09:10 AM, Mayo 24
EE. UU. e Irán avanzan hacia un acuerdo de paz con Ormuz en el centro, pero sin prisast
Internacionales

EE. UU. e Irán avanzan hacia un acuerdo de paz con Ormuz en el centro, pero "sin prisas"

12:33 PM, Mayo 24
La Junta Electoral del Real Madrid aprueba la candidatura de Enrique Riquelmet
Deportes

La Junta Electoral del Real Madrid aprueba la candidatura de Enrique Riquelme

09:40 AM, Mayo 24
Actriz de Game of Thrones es internada en psiquiátricot
Farándula

Actriz de Game of Thrones es internada en psiquiátrico

08:25 AM, Mayo 24

Temas

GuatemalaDestacadasMundial 2026#liganacionalFútbolMinisterio PúblicoFiscal GeneralReal MadridLiga NacionalFutbol GuatemaltecoEstados Unidos
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Emma Stone ,Instagram
Gaming

Los videojuegos favoritos de los actores de Hollywood

Netflix ,Netflix
Farándula

Ranking: estas son las 5 peores películas de Netflix

emojis ,Instagram
Tecnología

Los secretos detrás de los corazones de colores en WhatsApp: ¿Qué emociones ocultan?

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras Unidas Escuchar