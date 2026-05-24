 Arranca Jornada Nacional de Vacunación contra el Sarampión
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Arranca la Jornada Nacional de Vacunación contra el Sarampión

El Ministerio de Salud instó a los guatemaltecos para que se vacunen en contra del sarampión durante esta semana.

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Una trabajadora del Ministerio de Salud se prepara para vacunar a un paciente contra el sarampión., Ministerio de Salud
Una trabajadora del Ministerio de Salud se prepara para vacunar a un paciente contra el sarampión. / FOTO: Ministerio de Salud

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) anunció este domingo, 24 de mayo de 2026, arrancó la Jornada Nacional De Vacunación Contra El Sarampión y continuará implementándose hasta el próximo 30 de mayo. La cartera salubrista agregó que el objetivo de la campaña es fortalecer la inmunización contra el sarampión en la población infantil.

La entidad explicó que está jornada fue lanzada en la Concha Acústica del Centro Histórico, a un costado de la Plaza de la Constitución. Los encargados indicaron que tienen previsto aplicar primeras dosis de la vacuna y refuerzos, según los requerimientos de la población.

Además de la vacuna contra el sarampión, anunciaron que aplicarán otros biológicos incluidos en el esquema nacional de vacunación. En este tema, la cartera salubrista alertó en sus redes sociales que el sarampión es una enfermedad altamente contagiosa.

Asimismo, comunicaron que una persona infectada puede contagiar a muchas si no recibe la respectiva vacuna. "Puede causar complicaciones graves, como neumonía, encefalitis e incluso la muerte", alertaron los salubristas.

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¿Cómo vacunarse contra el sarampión?

Por medio de un comunicado, el MSPAS anunció que las vacunas estarán disponibles en todos los servicios de salud del país, en horario de 7:00 a 15:30 horas. En ese sentido, las autoridades hicieron un llamado a los padres de familia y encargados, para que acudan a los servicios de salud gubernamentales, llevando a los menores de edad para ser inmunizados.

Según datos de la cartera salubrista, hasta el pasado 16 de mayo de 2026 se reportaban 12 personas fallecidas a causa del sarampión en el territorio nacional. Las autoridades dieron a conocer en esa fecha que las víctimas más recientes son un bebé de siete días y un adulto de 42 años.

Los médicos reportaron que el recién nacido se contagió posiblemente al momento del parto, porque la madre había dado a positivo de la enfermedad.

En cuanto al adulto, las autoridades indicaron que el paciente desarrolló neumonía y fue hospitalizado después de que le aparecieran ronchas en el cuerpo.

Con información de la periodista Sara Solorzano de Emisoras Unidas 89.7 FM.

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