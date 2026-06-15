Fuerza de Tarea Conjunta Vulcano se retiró del país por falta de apoyo del MP de Porras

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, reveló este lunes 18 de junio, que los miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta Vulcano, que llegaron en noviembre pasado para localizar y recapturar a los pandilleros evadidos de la cárcel Fraijanes II, se retiraron del país, por la falta de apoyo y coordinación con el Ministerio Público (MP) que dirigía Consuelo Porras.
Villeda ofreció una conferencia para dar a conocer los resultados de la gira de trabajo con autoridades de Estados Unidos, en los que se abordaron temas de coordinación y de apoyo en fenómenos criminales que interesan a Estados Unidos y Guatemala, como es la lucha contra el narcotráfico, pandillas y organizaciones criminales que están vinculadas al tráfico de personas.
"Ellos entienden que estamos ante una nueva era una nueva era, donde tanto el Ministerio Público como Ministerio de Gobernación se pueden coordinar para obtener más resultados en la lucha de estos fenómenos criminales; por nuestra parte hemos sido claros que estamos en toda la disposición por de colaborar con el gobierno de los Estados Unidos porque al final del día los intereses de los Estados Unidos como del gobierno de Guatemala confluyen en los mismos propósitos", manifestó el ministro del interior.
Villeda, indicó que se acordó continuar con el esfuerzo en conjunto para combatir estos fenómenos criminales.
El funcionario guatemalteco indicó que también se reunió con el director del grupo Vulcano del FBI, y recordó que al tomar posesión como ministro de Gobernación solicitó el apoyo de dicha Fuerza de Tarea, para ayudar en la recaptura de los pandilleros que se fugaron de la cárcel de Fraijanes II.
"Los fiscales que venían acompañando esta Fuerza de Tarea en su momento se acercaron al Ministerio Público para pedir la colaboración de esta entidad; sin embargo se encontraron con que el Ministerio Público en ese momento al parecer no estaba muy interesado en darles este apoyo. Y por esa razón tomaron la decisión de irse del país en su momento y esperar a que hubieran mejores tiempos para que se pudiera generar una mejor coordinación para lograr la recaptura de estos 11 delincuentes que aún tenemos pendientes de recapturar", expresó Sandoval.
El Fiscal General, Gabriel Estuardo García Luna, les ha hecho saber a las autoridades estadounidenses que existe una nueva administración y que existe toda la voluntad de parte del Ministerio Público para que los fiscales guatemaltecos coordinen con los fiscales y el FBI y que se puedan mejorar y agilizar la recaptura de los criminales.
El director del Grupo Vulcano del FBI se ha comprometido a enviar nuevamente a esta Fuerza de Tarea en julio, "Atendiendo a esta invitación que le ha hecho el Fiscal General y comprendiendo de que ahora pues va a existir toda esa colaboración por parte del Ministerio Público para retomar esta tarea y mejorar esa capacidad para dar con estos 11 delincuentes que aún resta", indicó.
La Fuerza de Tarea Conjunta Vulcano, creada en septiembre de 2019 durante el primer mandato del presidente Donald Trump, se especializa en combatir organizaciones criminales transnacionales. Su presencia refuerza la cooperación internacional en materia de seguridad.
El equipo del FBI llegó a Guatemala en respuesta a una solicitud planteada por Villeda en octubre pasado, cuando recién inició su gestión como titular del Interior. En esa ocasión, el ministro indicó que las autoridades nacionales tenían la capacidad de localizar a los reos prófugos, pero que contar con apoyo internacional permitiría agilizar la búsqueda.
Fuga masiva
Veinte miembros de la pandilla Barrio 18 se fugaron de la cárcel Fraijanes II, ubicada en el sureste de la Ciudad de Guatemala, según se informó el pasado 12 de octubre. Cuatro ya han sido recapturados.
Desde que se conoció sobre la evasión masiva, la Policía Nacional Civil implementó una serie de operativos a nivel nacional, principalmente en áreas fronterizas, para intentar localizar a los privados de libertad. Asimismo, la Interpol activo alertas rojas para intentar localizar a los líderes pandilleros ante la posibilidad de que ya hayan dejado el territorio guatemalteco.
El Departamento de Estado de Estados Unidos designó el pasado 23 de septiembre a la Barrio 18 «como organización terrorista extranjera (FTO) y terrorista global especialmente designado (SDGT). La describió como "una de las pandillas más grandes" del "hemisferio y ha llevado a cabo ataques contra personal de seguridad, funcionarios públicos y civiles en El Salvador, Guatemala y Honduras".