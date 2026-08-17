 Ejecutivo responde a amenazas contra fiscales: lo que debes saber
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Organismo Ejecutivo se pronuncia por amenazas contra fiscales

Gobierno reacciona ante amenazas contra fiscales vinculados a investigaciones criminales.

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Ejecutivo se pronuncia por amenazas contra fiscales y ofrece apoyo en investigación., MP
Ejecutivo se pronuncia por amenazas contra fiscales y ofrece apoyo en investigación. / FOTO: MP
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El Organismo Ejecutivo se pronunció sobre las amenazas denunciadas contra fiscales que participan en investigaciones relacionadas con estructuras criminales y aseguró que continuará colaborando con las autoridades responsables para atender estos casos.

El Gobierno señaló que la protección de la vida y la integridad de las personas debe ser atendida con seriedad, por lo que cualquier amenaza debe ser investigada y abordada mediante la coordinación entre las instituciones correspondientes.

El pronunciamiento ocurre días después de que el Ministerio Público confirmara que existe una amenaza contra fiscales que intervienen en investigaciones relacionadas con organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico, la extorsión y el tráfico de armas.

En esa ocasión, el MP indicó que el hecho ya era objeto de una investigación penal y que se habían adoptado las medidas de protección y coordinación correspondientes con las autoridades competentes.

MP sin revelar detalles por motivos de seguridad

La institución evitó revelar mayores detalles por motivos de seguridad y aseguró que ninguna amenaza alteraría el desarrollo de las investigaciones. También sostuvo que las diligencias continuarían bajo los criterios establecidos en su Política de Persecución Penal.

El Ministerio Público afirmó además que las investigaciones alcanzan a quienes ejecutan, planifican, ordenan, financian o encubren actividades criminales. La institución planteó que las amenazas contra fiscales forman parte del mismo fenómeno delictivo que afecta a comerciantes, transportistas y familias mediante actividades como el narcotráfico y la extorsión.

El caso también se conoció luego de que Rodrigo Arenas, presidente del medio República GT, denunciara públicamente, mediante un video, un supuesto plan para atentar contra su vida y la de integrantes de su equipo de periodistas. Arenas vinculó las amenazas con estructuras relacionadas con la narcopolítica.

A partir de estas denuncias, el Ministerio Público reiteró que mantiene abiertas las investigaciones y que las medidas de seguridad se coordinan con las autoridades correspondientes.

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