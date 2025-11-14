Guardias enviados a prisión preventiva por fuga masiva

El Juzgado Tercero Penal resolvió este viernes 14 de noviembre ligar a proceso y enviar a prisión preventiva a los 24 guardias del Sistema Penitenciario vinculados con la fuga de 20 reos de la cárcel Fraijanes II.
El juez Julio Vásquez Xol desarrolló la audiencia de primera declaración en varias jornadas, tomando en cuenta la cantidad de sindicados. Y este día continuó la misma a puerta cerrada y sin acceso a los medios de comunicación.
Durante la diligencia, las partes del proceso expusieron sus argumentos respectivos. Tras analizarlos, el togado consideró que existían indicios para respaldar los señalamientos contra el personal penitenciario. En ese sentido, se dictó auto de procesamiento en su contra por los delitos de incumplimiento de deberes y evasión culposa.
Detención de los guardias
Las autoridades informaron el pasado 25 de octubre de la aprehensión de 24 guardias del Sistema Penitenciario, en el marco de la investigación por la fuga masiva de la cárcel de máxima seguridad ubicada en el municipio de Fraijanes, Guatemala.
El Ministerio Público, en coordinación con la Policía Nacional Civil, dirigió las diligencias en el Centro de Detención para Hombres Fraijanes II, y simultáneamente hizo allanamientos en inmuebles en dos zonas de la capital con el objetivo de fortalecer la investigación denominada 'Corrupción en el Sistema Penitenciario'.
Los 23 capturados, quienes formaban parte de la escuadra "A" y custodiaban a 256 reclusos de la pandilla Barrio 18, tenían órdenes de aprehensión vigentes por los delitos de cooperación para la evasión e incumplimiento de deberes, siendo puestos a disposición del órgano jurisdiccional competente, según informó la fiscalía.
A estas detenciones se sumó la de otro guardia penitenciario, la cual se ejecutó el 8 de noviembre en la aldea Tulumaje, San Agustín Acasaguastlán, El Progreso, en cumplimiento de una orden de aprehensión girada por un juzgado de Guatemala de fecha 24 de octubre pasado por los delitos asociación ilícita, abuso de autoridad y procuración a la impunidad o evasión.
Exsubdirector ligado a proceso
El Juzgado Tercero Penal resolvió el pasado 4 de noviembre ligar a proceso al exsubdirector del grupo B de la cárcel Fraijanes II, Víctor Arnoldo Alveño Barco, por su presunta participación en la fuga de 20 reos del referido centro de detención.
El exfuncionario del Sistema Penitenciario fue ligado a proceso por los delitos de cooperación para la evasión e incumplimiento de deberes. También se dictó prisión preventiva en su contra.
* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7