 Interpol emite alertas rojas por fuga de reos en Guatemala
Nacionales

Interpol publica alertas rojas sobre reos fugados en Guatemala

En el sitio web de la Interpol fue difundida la información para intentar localizar a los 16 prófugos de Fraijanes II.

Foto: EFE
Opening of Interpol Global Complex for Innovation in Singapore / FOTO:

Las acciones para dar con el paradero de los reos fugados de la cárcel Fraijanes II se han intensificado. Desde que se confirmó la evasión, se mantienen los operativos de búsqueda a nivel nacional, principalmente en las áreas fronterizas, para que puedan ser retornados tras las rejas. Ahora, también son buscados a nivel internacional.

La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) publicó este martes, 28 de octubre, en sitio web las alertas rojas para localizar y detener provisionalmente a 16 pandilleros del Barrio 18, fugados de la prisión en Guatemala.

Los privados de libertad, en su mayoría líderes de clicas de la referida pandilla, dejaron las instalaciones del centro de detención aparentemente entre agosto y septiembre de este año. De manera preliminar se conoció que habrían tenido el apoyo de personal penitenciario, incluyendo las autoridades del centro.

El Gobierno reveló durante octubre esta situación, después de que se percataran de la falta de un reo y, tras hacer un conteo a profundidad, determinaron que en total eran 20. Desde entonces, solo cuatro han sido recapturados.

Detenidos 23 guardias penitenciarios

Las autoridades guatemaltecas informaron el pasado sábado de la aprehensión de 23 guardias del Sistema Penitenciario (SP), en el marco de la investigación por la reciente fuga de 20 pandilleros del Barrio 18 de la cárcel de Fraijanes II.

El Ministerio Público (MP), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), dirigió las diligencias en el Centro de Detención para Hombres Fraijanes II, en el sureste de la Ciudad de Guatemala, y simultáneamente hizo allanamientos en inmuebles en dos zonas de la capital con el objetivo de fortalecer la investigación denominada 'Corrupción en el Sistema Penitenciario'.

Los 23 capturados, quienes formaban parte de la escuadra "A" y custodiaban a 256 reclusos de la pandilla Barrio 18, tenían órdenes de aprehensión vigentes por los delitos de cooperación para la evasión e incumplimiento de deberes, siendo puestos a disposición del órgano jurisdiccional competente, según informó el Ministerio Público.

Estas detenciones se suman a la realizada previamente contra Víctor Arnoldo Alveño Barco, exsubdirector del Grupo B de la cárcel de máxima seguridad Fraijanes II, quien ya se encuentra aprehendido.

* Con información de Estela Noj, Emisoras Unidas 89.7

Interpol publica alertas rojas sobre reos fugados en Guatemalat
Interpol publica alertas rojas sobre reos fugados en Guatemala

07:12 AM, Oct 28
La tierra del café recibe la quinta etapa de Vuelta a Guatemala 2025t
La tierra del café recibe la quinta etapa de Vuelta a Guatemala 2025

09:34 PM, Oct 27
Ligan a proceso a conductora señalada de atropellar a agente de PMTt
Ligan a proceso a conductora señalada de atropellar a agente de PMT

08:10 AM, Oct 28
Varios heridos tras accidente de bus en ruta Interamericana t
Varios heridos tras accidente de bus en ruta Interamericana

07:18 AM, Oct 28

