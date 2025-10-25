 Requisan Fraijanes II y allanan casas por la fuga de reos
Nacionales

Requisan cárcel Fraijanes II y allanan casas por fuga de reos

El MP confirmó que lidera acciones de inspección, registro y secuestro de evidencias por el caso de la fuga de 20 reos de Fraijanes II.

El personal a cargo de la diligencia ingresó al penal a eso de las 6:00 horas., Ministerio Público.
El personal a cargo de la diligencia ingresó al penal a eso de las 6:00 horas. / FOTO: Ministerio Público.

Desde muy temprano de este sábado 25 de octubre, el Ministerio Público (MP) y agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) ingresaron al interior del Centro de Detención para Hombres Fraijanes II con el objetivo de desarrollar acciones que permitan avanzar en la investigación de la fuga de 20 prisioneros. En sus redes sociales, el MP confirmó que lidera acciones de inspección, registro y secuestro de evidencias por el referido caso.

Asimismo, la entidad señaló que también incursionó en dos viviendas de la ciudad de Guatemala, específicamente en las zonas 10 y 15, para buscar indicios del caso en mención. El ente investigador precisó que las acciones están a cargo de la Fiscalía de Delitos Administrativos, en coordinación con el Fiscal Regional Metropolitano.

El MP añadió que las diligencias por el caso Fraijanes II se realizan "con el apoyo de la PNC". Asimismo, explicó que los allanamientos en las referidas viviendas se ejecutan de forma simultánea con la requisa en la prisión de donde se evadieron los reclusos durante agosto de 2025.

"Estas diligencias se hacen con el propósito de fortalecer la investigación denominada -Corrupción en el Sistema Penitenciario-", precisó el ente investigador. En ese sentido, afirmó que "las diligencias se encuentran en desarrollo".

¿Cuándo se fugaron los reos de Fraijanes II?

Según los datos compartidos en una conferencia de prensa del 11 de octubre, los 20 reos que se fugaron de la cárcel Fraijanes II evadieron los controles de seguridad en las puertas principales de esta prisión a partir del 15 de agosto, aproximadamente. Las autoridades de ese entonces en el Sistema Penitenciario confirmaron el faltante de los reclusos, todos integrantes de la pandilla del barrio 18, se confirmó después de un conteo y una requisa en el lugar.

Posteriormente, el Ministerio de Gobernación anunció planes para la recaptura de los evadidos. Entre las acciones para recuperar a los privados de libertad, las autoridades ofrecieron una recompensa de Q150 mil por información que lleve a la recaptura de cada uno de los evadidos.

Este caso le costó el puesto al exministro de Gobernación, Francisco Jiménez, quien salió del cargo esta semana y en su lugar fue nombrado el juez Marco Antonio Villeda. Asimismo, se han reportado despidos como el del exdirector del Sistema Penitenciario Ludin Astolfo Godinez y la exviceministra de Gobernación, Claudia Palencia.

