 Diputada denuncia irregularidades en adquisición de medicamentos
Nacionales

La legisladora Evelyn Morataya reportó anomalías en la dirección de Salud Guatemala Nororiente.

farmacia - medicinas - medicamentos - farmacéutica
Imagen ilustrativa / FOTO: de archivo: EU/EFE

La diputada Evelyn Morataya ha presentado una denuncia penal ante el Ministerio Público contra el director del Área de la Dirección de Servicios de Salud de Guatemala área Nororiente y el encargado de compras de esa unidad por los delitos de fraude, abuso de autoridad y peculado.

La acción legal se debe a que ambos funcionarios habrían firmado de recibido productos y medicamentos valorados en Q4 millones que, según la legisladora, nunca ingresaron a las bodegas, existiendo únicamente cartas de compromiso de la empresa proveedora.

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaMundial 2026SeguridadEstados UnidosJuegos CentroamericanosSeguridad vialFutbol Guatemaltecoredes socialesEE.UU.
