Diputada denuncia irregularidades en adquisición de medicamentos

La diputada Evelyn Morataya ha presentado una denuncia penal ante el Ministerio Público contra el director del Área de la Dirección de Servicios de Salud de Guatemala área Nororiente y el encargado de compras de esa unidad por los delitos de fraude, abuso de autoridad y peculado.
La acción legal se debe a que ambos funcionarios habrían firmado de recibido productos y medicamentos valorados en Q4 millones que, según la legisladora, nunca ingresaron a las bodegas, existiendo únicamente cartas de compromiso de la empresa proveedora.