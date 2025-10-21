MP da detalles del "caso UNOPS: Corrupción Presidencial"

El Ministerio Público (MP) presentó este martes, 21 de octubre, con respecto al caso "Unops: Corrupción Presidencial", en el que se señalan anomalías en el marco del convenio suscrito por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social con esa oficina para la adquisición de insumos y medicamentos.
El jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, señaló durante una conferencia de prensa que se han recibido denuncias donde se señala que el presidente Bernardo Arévalo se ha beneficiado del apoyo de entes internacionales y se mencionan irregularidades puntualmente sobre el tema del acuerdo de salud con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops).
Según indicó, en abril de 2024 se recibieron denuncias en las que se hacía de conocimiento de varios hechos. La primera se refería a que Arévalo, tanto en su campaña electoral como ya en su calidad de mandatario, se ha beneficiado del apoyo de distintas entidades como la Organización de Estados Americanos, la Organización de Naciones Unidas, el partido Demócrata de los Estados Unidos y la Unión Europea.
"De esa cuenta, derivado del apoyo que ha tenido, se celebró un contrato lesivo para los intereses de la nación con Unops, lo que conlleva una serie de ilegalidades, pues están utilizando fondos que no fueron utilizados ni asignados dentro del presupuesto general de la nación. Además, aprovechando lazos familiares que tiene con funcionarios de esos organismos internacionales, es que fácilmente celebra negociaciones, las cuales son nocivas para el país", indicó.
El fiscal indicó que el referido convenio se suscribió de forma unilateral por el exministro de Salud, Oscar Cordón, sin tomar en cuenta la disponibilidad presupuestaria de la cartera que tenía a su cargo ni tomar en cuenta al Congreso de la República, cuando es a este organismo al que le compete verificar este tipo de acuerdos.
Explicó que fue la propia Contraloría General de Cuentas la que practicó un examen especial de auditoría para verificar el tema y estableció que el memorándum de acuerdo entre el MSPAS y la oficina Unops, con respecto al proyecto "Mejora del acceso a la salud por medio de alternativas para el aprovisionamiento de medicamentos, tecnología y asistencia social", de fecha 30 de abril de 2024, fue firmado únicamente por Cordón, quien fungía como ministro de Salud; y el director de Unops para Guatemala, donde se estimó inversión de 943 millones 944 mil 460 dólares, equivalente a más de 7 mil 274 millones de quetzales.
Supuestos vínculos con Alejos y desvío de fondos
De acuerdo con Curruchiche, la segunda denuncia mencionaba a Gustavo Adolfo Alejos Cámbara, su hijo, Gustavo Andrés Alejos y su esposa Beatriz de Alejos. También a los ministros de Salud, Joaquín Barnoya; y de Finanzas, Jonathan Menkos; así como al hermano del presidente de la república, Martín Arévalo; y al diputado oficialista, Samuel Pérez.
El denunciante expuso la existencia de un mecanismo de corrupción que estas personas supuestamente han instaurado en el Ministerio de Salud, posterior a la firma entre esta institución y la Unops, donde, según lo expuesto en la denuncia, Martín Arévalo juega un "papel preponderante", y que, en el marco del mismo, el gobernante habría ordenado directamente a Barnoya la forma de realizar las compras y de atender a lo relativo a este convenio.
"Es aquí donde entra un viejo conocido de los negocios farmacéuticos, como lo es el señor Gustavo Alejos, quien es dueño de varias farmacias, pues una vez que el presidente Arévalo le permitió presentarle su modelo de negocio este lo vio ‘con buenos ojos’ y es, de esa cuenta, que las empresas de Alejos y su hijo empiezan a recibir millonarios negocios, a través de la empresa Reus Pharma, sociedad anónima, a la que le han depositado en el presente año más de 223 millones de quetzales. Esto fácil se puede comprobar en el portal Guatecompras", expuso.
Añadió que es aquí donde el modelo de negocio entra en acción, ya que los Alejos reciben el dinero para luego depositarlo en cuentas del extranjero, específicamente en Uruguay, Panamá y Costa Rica y, según sus palabras, cuando el presidente Arévalo necesita dinero en efectivo para actos de corrupción, estos se lo entregan en efectivo en sus oficinas al vocero presidencial, Santiago Palomo Vila, a quien describió como "emisario" del gobernante.
También aseguró que existe una serie de hechos que se relatan en la denuncia, incluido el hecho que Martín Arévalo le ordena a Barnoya la forma, tiempo y cantidad para entregar los proyectos. Este los adjudica y luego le piden a Menkos liberar los fondos y pagar de inmediato.
Por aparte, la FECI reveló supuesta entrega de medicamentos de baja calidad o contaminados, lo que pondría en riesgo la salud de los usuarios.
Órdenes de captura y solicitud de antejuicio
Curruchiche indicó que, tras analizar los elementos de convicción obtenidos en la presente investigación se está presentando una solicitud de retiro del derecho de antejuicio contra el ministro de Salud, Joaquín Barnoya, por la posible comisión de los delitos de asociación ilícita, abuso de autoridad y peculado por sustracción.
Asimismo, se hicieron las gestiones ante los órganos jurisdiccionales correspondientes. En ese sentido, fueron giradas las órdenes de captura contra las siguientes personas:
- Oscar Cordón, exministro de Salud, por los delitos de asociación ilícita, abuso de autoridad y peculado por sustracción.
- María Gabriela Chaulón Pérez, por asociación ilícita, abuso de autoridad, peculado por sustracción y tráfico de influencias.
- Edwin Romeo Sical, por asociación ilícita, abuso de autoridad y peculado por sustracción. Según el MP, esta persona ya ha sido procesada en otras ocasiones.
- Luis Felipe Aldana Cermeño, jefe del Departamento de Presupuesto del Ministerio de Salud, por falsedad ideológica.