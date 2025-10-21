 Feci allana Ministerio de Salud y farmacéuticas: Detalles
FECI allana sede del Ministerio de Salud y farmacéuticas

Las diligencias se dan en seguimiento del "caso UNOPS: Corrupción Presidencial".

El Ministerio Público (MP) dio a conocer que, por medio de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), implementó un operativo este martes 21 de octubre en seguimiento del "caso UNOPS: Corrupción Presidencial", en el que se investigan supuestas irregularidades en el manejo de este proyecto enfocado en la adquisición de medicamentos.

El personal fiscal, con acompañamiento de la Policía Nacional Civil, lleva a cabo 10 inspecciones oculares y ocho diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) y en cinco farmacéuticas.

"Estas diligencias se dan en seguimiento al caso UNOPS y buscan también ejecutar cuatro órdenes de captura, así como una solicitud de retiro de antejuicio", indicó el Departamento de Información y Prensa del ente investigador.

