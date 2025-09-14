Jefe de la FECI afirma ser el "Lester Martínez del MP"

El boxeador guatemalteco Lester Martínez hizo historia al empatar y mantener su invicto frente al peleador francés Christian M’billi, por lo que varias figuras públicas reaccionaron, entre ellas el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP), Rafael Curruchiche. El funcionario destacó ser como Martínez, por su lucha dentro del ente investigador y a la vez consideró que los jueces le debieron dar la victoria al púgil guatemalteco.
Soy el Lesther Martínez pero del Ministerio Público. Luchador, incansable, que no se rinde, fuerte y firme. Orgulloso de mi compatriota", celebró Curruchiche.
El comentario de Curruchiche estuvo acompañado de una imagen del púgil petenero, en el momento en el que le levantaron la mano izquierda para declarar el empate.
Empatamos según los jueces, pero yo digo que ganamos. Buena la ----cumbia- que le dimos al francés", expresó el jefe de la FECI.
Felicitaciones para Martínez
Además, el presidente Bernardo Arévalo también felicitó a Lester Martínez, afirmando que toda Guatemala está orgullosa del destacado deportista.
Estamos orgullosos de ti. Llevas contigo la fuerza de todo un país. Lo de hoy sabe a victoria. ¡Grande!", escribió el jefe del Ejecutivo.
Asimismo, la vicepresidenta Karin Herrera compartió un afiche donde deseó "felicidades a Lester Martínez, ¡orgullo del boxeo guatemalteco".
¡Felicidades, Lester! Tu entrega en el ring nos inspira y nos llena de orgullo como país", declaró la vicemandataria.
Lo celebran desde el Congreso
"Qué tremenda pelea dio Lester Martínez. Un verdadero orgullo", reaccionó el diputado Samuel Pérez, mientras el congresista Orlando Blanco calificó de "enorme" la pelea: "Que felicidad le has dado a Guate Lester. GRACIAS", escribió.
La diputada del Distrito de Guatemala, Victoria Palala, expresó que fue "tremenda pelea la de Lester Martínez".
