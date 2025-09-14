 Jefe de la FECI afirma ser el "Lester Martínez del MP"
Nacionales

Jefe de la FECI afirma ser el "Lester Martínez del MP"

La emoción por la pelea de boxeo del guatemalteco Lester Martínez hizo reaccionar al jefe de la FECI; otras figuras públicas también reaccionaron.

Compartir:
El jefe de la FECI, Rafael Curruchiche, reaccionó a la pelea de boxeo de Lester Martínez., Omar Solís/Emisoras Unidas
El jefe de la FECI, Rafael Curruchiche, reaccionó a la pelea de boxeo de Lester Martínez. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

El boxeador guatemalteco Lester Martínez hizo historia al empatar y mantener su invicto frente al peleador francés Christian M’billi, por lo que varias figuras públicas reaccionaron, entre ellas el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP), Rafael Curruchiche. El funcionario destacó ser como Martínez, por su lucha dentro del ente investigador y a la vez consideró que los jueces le debieron dar la victoria al púgil guatemalteco.

Soy el Lesther Martínez pero del Ministerio Público. Luchador, incansable, que no se rinde, fuerte y firme. Orgulloso de mi compatriota", celebró Curruchiche.

El comentario de Curruchiche estuvo acompañado de una imagen del púgil petenero, en el momento en el que le levantaron la mano izquierda para declarar el empate.

Empatamos según los jueces, pero yo digo que ganamos. Buena la ----cumbia- que le dimos al francés", expresó el jefe de la FECI.

Felicitaciones para Martínez

Además, el presidente Bernardo Arévalo también felicitó a Lester Martínez, afirmando que toda Guatemala está orgullosa del destacado deportista.

Estamos orgullosos de ti. Llevas contigo la fuerza de todo un país. Lo de hoy sabe a victoria. ¡Grande!", escribió el jefe del Ejecutivo.

Asimismo, la vicepresidenta Karin Herrera compartió un afiche donde deseó "felicidades a Lester Martínez, ¡orgullo del boxeo guatemalteco".

¡Felicidades, Lester! Tu entrega en el ring nos inspira y nos llena de orgullo como país", declaró la vicemandataria.  

Lo celebran desde el Congreso

"Qué tremenda pelea dio Lester Martínez. Un verdadero orgullo", reaccionó el diputado Samuel Pérez, mientras el congresista Orlando Blanco calificó de "enorme" la pelea: "Que felicidad le has dado a Guate Lester. GRACIAS", escribió.

La diputada del Distrito de Guatemala, Victoria Palala, expresó que fue "tremenda pelea la de Lester Martínez".

También consulte: Prolongan bloqueo para deportar niños de Guatemala en EE.UU.

Prolongan bloqueo para deportar niños de Guatemala en EE.UU.

Por decisión de un juez federal, se prolongó la orden que impide la deportación de niños guatemaltecos desde EE.UU.

En Portada

Desfile del 15 de septiembre tendrá cambios en la capitalt
Nacionales

Desfile del 15 de septiembre tendrá cambios en la capital

11:25 AM, Sep 14
Recorridos de antorchas se incrementan este domingot
Nacionales

Recorridos de antorchas se incrementan este domingo

10:08 AM, Sep 14
El papa León XIV celebra su cumpleaños 70 en la Plaza de San Pedrot
Internacionales

El papa León XIV celebra su cumpleaños 70 en la Plaza de San Pedro

11:03 AM, Sep 14
Sergio Chumil recuerda su mejor y peor momento de la Vuelta a Españat
Deportes

Sergio Chumil recuerda su mejor y peor momento de la Vuelta a España

01:23 PM, Sep 14

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaEstados UnidosEE.UU.#liganacionalMundial 2026redes socialesJusticiaSeguridad vialFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos