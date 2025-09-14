Prolongan bloqueo para deportar niños de Guatemala en EE.UU.

Reportes internacionales indicaron que un juez federal estadounidense prolongó hasta el martes la orden que impide a la Administración del presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, deportar a Guatemala a un grupo de menores de edad no acompañados que están bajo custodia de las autoridades.
Se ordena que la orden de restricción temporal ingresada el 31 de agosto a las 12:37 p.m. se extienda hasta el 16 de septiembre de 2025. Los demandados (las autoridades) permanecen bajo las mismas obligaciones hasta entonces", estableció el juez Timothy James Kelly, de la Corte de Distrito del Distrito de Columbia.
Las autoridades estadounidenses pretendían deportar en agosto a 76 menores de edad que ya estaban en un avión hacia Guatemala, aunque los documentos legales precisaron que existe un total de 327 niños guatemaltecos "elegibles para reunificación con sus padres o familia".
Sin embargo, los abogados de los niños y adolescentes, de entre 10 y 16 años, argumentaron que la administración Trump violó el debido proceso, porque tienen casos pendientes ante tribunales migratorios, e ignoró las protecciones especiales de los menores de edad, quienes cruzaron solos la frontera entre México y Estados Unidos.
Para ser claro: se ordena que los acusados no transfieran, repatrien, remuevan o faciliten el transporte de ninguno de los demandantes o miembros de dicha clase putativa de Estados Unidos", enfatizó ahora la orden del juez.
Reacciones en Guatemala
Ante esta situación, el presidente, Bernardo Arévalo, anunció el 1 de septiembre que su gobierno está dispuesto a recibir hasta 150 menores de edad no acompañados procedentes de EE.UU. cada semana.
El citado país tenía bajo custodia a 2 mil 011 menores de edad no acompañados en agosto, según datos de la Oficina de la Administración para Niños y Familias, dependiente del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés), aunque no explica nacionalidades.
La repatriación de niños representó un reto para la Administración Trump por el Acuerdo Flores, que se firmó en 1997 y establece que las autoridades federales no pueden mantener en centros de detención a menores de edad indocumentados por más de 20 días y se les debe garantizar su seguridad y bienestar.
Menores recibidos en Quetzaltenango
El pasado 11 de septiembre, las autoridades de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia (SBS) notificaron que ocho menores fueron recibidos en Quetzaltenango, para luego ser entregados a sus padres que ya permanecen en Guatemala.
La SBS anunció que, en un máximo de 72 horas, se logró su reunificación familiar, "para que vuelvan a abrazar a quienes más los esperan". Según las fotografías compartidas, los pequeños recibieron alimentación que constó de una comida guatemalteca de arroz, ensalada, pollo en recado, tamalitos de masa y refresco de rosa de jamaica.