 Confirman un fallecido por colapso en La Democracia
Confirman un fallecido por colapso en La Democracia, Escuintla

Las autoridades emitieron un comunicado luego de que culminaran los trabajos de rescate bajo un kiosco de La Democracia, Escuintla.

Varios curiosos ayudaron a sacar a los afectados, bajo la dirección de expertos en rescate., Captura de pantalla.
Varios curiosos ayudaron a sacar a los afectados, bajo la dirección de expertos en rescate. / FOTO: Captura de pantalla.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) fue la encargada de oficializar los datos del colapso de un kiosco en un parque del municipio de La Democracia, departamento de Escuintla. La vocera de la institución, Valeria Urizar, reportó que el incidente cobró la vida de una persona y dejó otras 10 con lesiones.

Testigos de la tragedia narraron que la estructura cedió a causa de las fuertes lluvias que azotaron el municipio durante la tarde de este sábado 13 de septiembre de 2025. Medios locales agregaron que varios afectados estaban bajo ese techo para protegerse de las lloviznas, cuando las vigas y láminas les cayeron encima.

Para efectuar el rescate, expertos tuvieron que intervenir y esforzarse por más de cuatro horas para retirar los escombros que estaban encima de los afectados, en su mayoría residentes del lugar.

Por el momento, las autoridades no se han expresado para indicar si realizarán algún procedimiento para deducir responsabilidades en el derrumbe del kiosco. La edificación se vino abajo, en medio de las actividades patrias en las que varios guatemaltecos salen a las calles para festejar actividades de Independencia.

Luto en la Democracia

Cuando la tragedia acababa de suceder, medios locales temían que en el lugar del suceso hubiera muchas personas fallecidas. No obstante, los entes oficiales lamentaron el deceso de una persona cuyos datos no fueron revelados.

Conred oficializó los datos, con base en los reportes de los rescatistas locales, quienes trabajaron en el lugar para apoyar a las víctimas. En casos de emergencia, la coordinadora pidió a los guatemaltecos seguir las instrucciones de los rescatistas.

En el reporte de Conred, las autoridades hicieron un llamado para priorizar la prevención ante el riesgo de emergencias.

