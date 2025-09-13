 Belice confirma retiro de bandera guatemalteca en Sarstoon
Belice confirma retiro de bandera guatemalteca en la Isla Sarstún

¿Qué provocó la tensión en Sarstoon entre Guatemala y Belice?

Guatemala y Belice acuerdan diálogo tras incidente en Sarstoon.
Guatemala y Belice acuerdan diálogo tras incidente en Sarstoon. / FOTO: Captura de pantalla video Facebook.

El Gobierno de Belice informó que las tensiones registradas el miércoles 10 de septiembre de 2025 en el río Sarstún se han disipado gracias a la intervención de sus Ministerios de Defensa y de Asuntos Exteriores.

Según el comunicado oficial, las conversaciones de alto nivel entre funcionarios de Belice y Guatemala se centraron en la colocación reciente de una bandera guatemalteca en la isla Sarstún, ubicada dentro del territorio soberano beliceño.

Belice calificó esta acción como ilegal y expresó su preocupación por la presencia y conducta del personal de las Fuerzas Armadas de Guatemala que apoyó la colocación de la bandera. Tras las negociaciones, Guatemala confirmó el retiro del símbolo nacional de la isla.

Belice presentará una protesta formal al más alto nivel 

Durante el diálogo, ambos países acordaron tomar medidas para evitar cualquier acción que pudiera escalar en confrontación en la zona del Sarstún. Asimismo, reiteraron su compromiso de resolver situaciones a través del diálogo y la cooperación, utilizando como marco la reciente reunión interministerial entre los Ministerios de Relaciones Exteriores, Defensa e Interior de ambos Estados. Dicho encuentro permitió acordar un mecanismo de coordinación destinado a gestionar operaciones en la región y prevenir incidentes similares.

El Gobierno de Belice indicó que presentará una protesta formal al más alto nivel por la violación a su soberanía y las acciones agresivas asociadas al incidente. Además, reafirmó su compromiso de proteger la integridad territorial del país, garantizando que todas las acciones de sus fuerzas de seguridad se realicen respetando el estado de derecho.

Por el momento, las autoridades guatemaltecas no se han pronunciado sobre el incidente ni sobre las medidas acordadas durante las conversaciones bilaterales.

Con información del periodista Lester Ramírez. 

