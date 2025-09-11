 SBS confirma llegada de 8 menores deportados desde EE.UU.
Nacionales

SBS confirma llegada de 8 menores deportados desde EE.UU.

La referida secretaría informó que los ocho adolescentes migrantes no acompañados llegaron al país y fueron llevados a Quetzaltenango.

Compartir:
El personal a cargo de los menores de edad les dio la bienvenida tras varias horas de viaje., SBS
El personal a cargo de los menores de edad les dio la bienvenida tras varias horas de viaje. / FOTO: SBS

La Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia (SBS) informó que este jueves llegaron 8 menores migrantes no acompañados a la Casa Nuestras Raíces de Quetzaltenango, tras ser enviados en un vuelo desde Estados Unidos (EE.UU.). "En el albergue reciben atención integral, espacios seguros y el acompañamiento de un equipo dispuesto a escucharlos", aseguró la instancia de protección al notificar el arribo de los menores de edad.

La SBS anunció que, en un máximo de 72 horas, se logra su reunificación familiar, "para que vuelvan a abrazar a quienes más los esperan". Según las fotografías compartidas, los pequeños recibieron alimentación que constó de una comida guatemalteca de arroz, ensalada, pollo en recado, tamalitos de masa y refresco de rosa de jamaica.

Los menores arribaron a este departamento a bordo de vehículos de la SBS que los llevaron hasta la casa antes descrita. A su arribo, los menores recibieron un agasajo de parte del personal, consistente en una presentación escénica que incluyó juegos y dinámicas.

Al bajar del bus, lo primero que escucharon fue un -¡Bienvenidos!-, acompañado de sonrisas y un plato típico guatemalteco recién preparado que les hizo sentir el calor de su tierra", aseguró la SBS en sus redes sociales.

La SBS agregó que, en el albergue, los menores migrantes reciben atención integral, espacios seguros y el acompañamiento de un equipo dispuesto a escucharlos.

PDH investiga la expulsión de estudiantes de la USAC

El Magistrado de Consciencia aseguró que están investigando la expulsión de 10 alumnos de la USAC “para emitir recomendaciones”.

En Portada

Autoridades esperan el recorrido de hasta 1,500 antorchast
Nacionales

Autoridades esperan el recorrido de hasta 1,500 antorchas

11:39 AM, Sep 11
Sergio Chumil culmina la contrarreloj individual de la Vuelta a España t
Deportes

Sergio Chumil culmina la contrarreloj individual de la Vuelta a España

11:17 AM, Sep 11
Congreso celebra Sesión Solemne de 204 años de Independenciat
Nacionales

Congreso celebra Sesión Solemne de 204 años de Independencia

10:58 AM, Sep 11
Video revela modus operandi de robacasas en zona 11 t
Nacionales

Video revela modus operandi de robacasas en zona 11

08:52 AM, Sep 11

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaEstados UnidosJusticiaEE.UU.#liganacionalMundial 2026redes socialesSeguridadSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

space invaders ,Facebook
Gaming

Icónico videojuego de los 80 se prepara para dar el salto al cine

comer pan ,Instagram
Tendencias

Pan sin culpa: ¿cómo disfrutar tu rebanada favorita sin engordar?

The Velvet Sundown ,Redes sociales
Tecnología

The Velvet Sundown: así suena la música del grupo generado por IA

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Radiografía dientes. Imagen de referencia. ,Pixabay
Sucesos

Niño de 7 años marca récord con la extracción de 526 dientes en cirugía histórica

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos