SBS confirma llegada de 8 menores deportados desde EE.UU.

La Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia (SBS) informó que este jueves llegaron 8 menores migrantes no acompañados a la Casa Nuestras Raíces de Quetzaltenango, tras ser enviados en un vuelo desde Estados Unidos (EE.UU.). "En el albergue reciben atención integral, espacios seguros y el acompañamiento de un equipo dispuesto a escucharlos", aseguró la instancia de protección al notificar el arribo de los menores de edad.
La SBS anunció que, en un máximo de 72 horas, se logra su reunificación familiar, "para que vuelvan a abrazar a quienes más los esperan". Según las fotografías compartidas, los pequeños recibieron alimentación que constó de una comida guatemalteca de arroz, ensalada, pollo en recado, tamalitos de masa y refresco de rosa de jamaica.
Los menores arribaron a este departamento a bordo de vehículos de la SBS que los llevaron hasta la casa antes descrita. A su arribo, los menores recibieron un agasajo de parte del personal, consistente en una presentación escénica que incluyó juegos y dinámicas.
Al bajar del bus, lo primero que escucharon fue un -¡Bienvenidos!-, acompañado de sonrisas y un plato típico guatemalteco recién preparado que les hizo sentir el calor de su tierra", aseguró la SBS en sus redes sociales.
La SBS agregó que, en el albergue, los menores migrantes reciben atención integral, espacios seguros y el acompañamiento de un equipo dispuesto a escucharlos.