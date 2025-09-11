 PDH investiga la expulsión de estudiantes de la USAC
PDH investiga la expulsión de estudiantes de la USAC

El Magistrado de Consciencia aseguró que están investigando la expulsión de 10 alumnos de la USAC "para emitir recomendaciones".

El PDH, José Alejandro Córdova, acudió al Congreso para la Sesión Solemne por el festejo de los 204 años de Independencia.
El PDH, José Alejandro Córdova, acudió al Congreso para la Sesión Solemne por el festejo de los 204 años de Independencia. / FOTO: Omar Solís.

A su llegada al Congreso de la República, el Procurador de los Derechos Humanos (PDH), José Alejandro Córdova Herrera, fue abordado para que diera a conocer detalles de la expulsión de 10 estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC). En ese contexto, El Magistrado de Consciencia aseguró que están investigando la expulsión de 10 alumnos de la USAC "para emitir recomendaciones".

De esas personas primero se debe establecer que sean estudiantes, después se debe verificar cual fue el procedimiento utilizado para proceder a la expulsión, para después analizar todos los elementos, para dar las recomendaciones que sean necesarias", declaró el PDH.

Córdova confirmó de esa manera que recibieron la denuncia de la expulsión de 10 universitarios, por lo que actualmente están cuestionando cuales fueron los procedimientos para realizar esta acción. Tras recabar los datos, el PDH aseguró que se tomarán acciones, pero que antes verificarán si los denunciantes realmente son estudiantes de esta casa de estudios.

El entrevistado reveló que el expediente de los estudiantes permanece en un juzgado y que ya solicitaron información "circunstanciado" a quien corresponda. Entre las casas de estudios en las que se hacen las investigaciones están las facultades y las escuelas a las que pertenecen los denunciantes.

