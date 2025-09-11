IGM implementará "modalidad de paso ágil" ¿En qué consiste?

El Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) informó que, a partir del próximo 16 de septiembre de 2025, se implementará la "modalidad de paso ágil" con los países de El Salvador, Honduras y Nicaragua. Según la institución, esta característica permitirá que los viajeros de esas naciones puedan realizar su tránsito, sin necesidad de descender del vehículo.
El IGM explicó, por medio de un comunicado, que estas acciones aplicaran para los viajeros que ingresan o salen vía terrestre entre Guatemala y El Salvador. La entidad aclaró que esta modalidad solo estará disponible para los países que conforman el CA4.
Este procedimiento, rápido y seguro, aplica exclusivamente para ciudadanos de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, quienes podrán realizar su tránsito sin necesidad de descender del vehículo", reiteró el IGM.
Sin embargo, en un comunicado, el IGM indicó que "esta modalidad no aplica para quienes viajan con niñas, niños o adolescentes".
Los puestos fronterizos habilitados entre Guatemala y El Salvador serán los siguientes:
- Valle Nuevo - Las Chinamas.
- San Cristóbal - Anguiatú.
- El Jobo - San Cristóbal.
- La Hachadura - Pedro de Alvarado.
"Con estas acciones, el IGM reafirma su compromiso de ofrecer atención ágil, eficiente y segura, consolidando el tránsito fronterizo con El Salvador en condiciones de orden y regularidad", finalizó la misiva.
Otras acciones del IGM para favorecer el tránsito
En el marco de las fiestas agostinas, el IGM también implementó acciones para mejorar el paso de los turistas procedentes de El Salvador. En ese entonces, las autoridades dijeron estar preparados "para atender a los visitantes extranjeros, durante las fiestas agostinas de El Salvador de 2025".
Según el IGM, el año pasado se registraron 104 mil 076 movimientos migratorios desde el vecino país centroamericano. Como parte de los preparativos, el IGM dijo en un comunicado que realiza acciones para hacer trámites migratorios rápidos, para facilitar el flujo migratorio desde ese país.