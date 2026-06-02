 ¿Dónde seguir los próximos partidos amistosos de Guatemala?
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¿Dónde seguir los próximos partidos amistosos de Guatemala?

La Azul y Blanco enfrentará a República Checa el 4 de junio y a Ecuador el 7 de junio, ambos partidos serán en Estados Unidos.

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La Selección Nacional de Guatemala durante participación en Copa Oro 2025
La Selección Nacional de Guatemala durante participación en Copa Oro 2025 / FOTO: FFG
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La Selección Nacional de Guatemala afrontará dos importantes compromisos amistosos internacionales la próxima semana como parte de su preparación de cara a futuros desafíos. El primer encuentro se disputará el 4 de junio ante República Checa en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey. Posteriormente, el combinado nacional se medirá a Ecuador el 7 de junio en el ScottsMiracle-Gro Field de Columbus, Ohio, a partir de las 14:00 horas. Ambos encuentros representan una valiosa oportunidad para que el equipo continúe su proceso de crecimiento frente a selecciones de alto nivel.

Los aficionados que deseen seguir las incidencias de estos compromisos podrán hacerlo a través de TVGT en modalidad de streaming. Además, los partidos estarán disponibles en plataformas digitales como Zibbo, donde únicamente será necesario crear una cuenta de usuario para acceder al contenido. Para quienes cuentan con el servicio de Claro TV, la transmisión estará disponible en el canal 48, según la información proporcionada por los organizadores.

Guatemala con dos partidos de alto nivel

Por otra parte, los seguidores que prefieren vivir la emoción del fútbol a través de la radio podrán acompañar las transmisiones de El Mejor Equipo de Emisoras Unidas. Toda la cobertura estará disponible en la frecuencia 89.7 FM y mediante la radio en línea. Asimismo, los aficionados podrán mantenerse informados con el minuto a minuto y las principales novedades en las redes sociales de @EUDeportes.

Estos encuentros marcarán el tercer y cuarto partido amistoso de Guatemala en lo que va de 2026. En enero, la selección cayó por la mínima diferencia ante Canadá, mientras que en marzo sufrió una derrota de 7-0 frente a Argelia en Génova, Italia. Cabe destacar que los cuatro rivales enfrentados este año por el combinado guatemalteco estarán presentes en la Copa Mundial de la FIFA 2026, torneo que dará inicio el próximo 11 de junio y que reunirá a las mejores selecciones del planeta.

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Selección Nacional de Guatemala perdió ante Canadá en Estados Unidos - FFG

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