República Checa disputará este jueves 4 de junio su último partido amistoso antes de debutar en el Mundial 2026, cuando enfrente a Guatemala en Nueva Jersey.

La Selección de Guatemala afrontará este jueves 4 de junio una exigente prueba internacional cuando se mida en partido amistoso a República Checa en el Sports Illustrated Stadium, escenario que sirve como casa del New York Red Bulls de la Major League Soccer. El combinado europeo llegará a este compromiso con la mirada puesta en el Mundial 2026, torneo en el que compartirá el Grupo A junto a México, Sudáfrica y Corea del Sur. Dentro de su convocatoria destacan varios futbolistas que militan en las principales ligas de Europa y que representan una amenaza importante para cualquier rival.

Uno de los nombres más sobresalientes es Patrik Schick, delantero del Bayer Leverkusen y una de las principales figuras del fútbol checo. El atacante de 30 años combina potencia física, capacidad aérea y una notable definición dentro del área, cualidades que lo convierten en el referente ofensivo del equipo. Junto a él aparece Adam Hlozek, delantero del Hoffenheim alemán, quien a sus 23 años continúa consolidándose como una de las grandes promesas del país gracias a su velocidad, técnica y versatilidad en el frente de ataque.

Takto vypadá finální nominace hrdých lvů, kteří vyráží na mistrovství světa! ?? #ProTenhleMoment pic.twitter.com/1xOXezfxU0 — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) May 31, 2026

Otros jugadores a seguir de República Checa, rival de Guatemala

En la zona media del campo, la atención estará puesta en Tomás Soucek, experimentado mediocampista del West Ham United. Su liderazgo, capacidad de recuperación y presencia en el juego aéreo lo convierten en una pieza fundamental dentro del esquema checo. También destaca Pavel Sulc, actual jugador del Olympique de Lyon, quien ha despertado gran interés por su creatividad y capacidad para generar oportunidades ofensivas. Otro futbolista a seguir es Lukas Provod, extremo con gran despliegue físico y habilidad para desequilibrar por las bandas.

La defensa también cuenta con elementos de alto nivel. Ladislav Krejci, defensor del Wolverhampton Wanderers, lidera una zaga que combina experiencia y juventud. A su lado sobresalen Robin Hranac y David Zima, jugadores con recorrido internacional que aportan solidez en la última línea. En los costados aparece el veterano Vladimir Coufal, reconocido por su capacidad para incorporarse al ataque y generar peligro mediante centros precisos. Finalmente, en la portería destaca Lukas Hornicek, guardameta del Braga portugués, considerado una de las apuestas de futuro para el fútbol checo.

Para Guatemala, este amistoso representará una valiosa oportunidad para medir su nivel frente a una selección mundialista y con futbolistas acostumbrados a competir en las principales ligas europeas. Más allá del resultado, el encuentro permitirá al equipo nacional evaluar su rendimiento ante rivales de jerarquía y continuar su preparación de cara a los próximos desafíos internacionales.

La Selección de República Checa continúa afinando detalles de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026 - Czech Football National Team

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