República Checa gana amistoso previo al duelo ante Guatemala

República Checa enfrentará a Guatemala el próximo 4 de junio como preparación para el Mundial 2026.

La Selección de República Checa continúa afinando detalles de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026 y este domingo dio una muestra de su buen momento al imponerse por 2-1 a Kosovo en un partido amistoso disputado en el estadio Letná de Praga. El conjunto europeo logró quedarse con la victoria gracias a las anotaciones de Adam Hlozek y Tomas Ladra, en un encuentro que sirvió para evaluar el rendimiento de varios futbolistas antes de la gran cita mundialista.

El triunfo representa un impulso importante para el equipo dirigido por Miroslav Koubek, que busca llegar en las mejores condiciones al torneo que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá. Tras el compromiso frente a Kosovo, el seleccionador confirmó la lista definitiva de 26 jugadores que representarán a República Checa en la Copa del Mundo, una convocatoria encabezada por el defensor y capitán Ladislav Krejci, actualmente en el Wolverhampton de Inglaterra.

La Selección de República Checa continúa afinando detalles de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026 - Czech Football National Team

Guatemala: próximo rival de República Checa

La nómina checa combina experiencia y juventud. Entre los nombres más destacados figuran Tomás Soucek, uno de los referentes históricos del plantel, el lateral Vladimir Coufal y los delanteros Patrik Schick y Adam Hlozek, quienes aportan calidad y poder ofensivo al equipo. Además, el técnico decidió incluir a jóvenes promesas como el guardameta Lukaš Hornicek, quien formará parte del grupo como una de las apuestas para el futuro. Otro dato relevante es la fuerte presencia del Slavia Praga, club que aporta diez futbolistas a la selección nacional.

Ahora, la atención de República Checa se centra en su próximo compromiso amistoso, programado para el jueves 4 de junio en Nueva York, donde se medirá a Guatemala a partir de las 18:00 horas. El encuentro será una prueba exigente para ambas selecciones y permitirá a los checos seguir ajustando aspectos tácticos antes de su debut mundialista, mientras que el combinado guatemalteco tendrá la oportunidad de enfrentarse a un rival europeo de alto nivel en una de sus últimas evaluaciones previas a futuras competencias internacionales.

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?4 de junio 2026

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