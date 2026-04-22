Confirmado el amistoso entre Guatemala y República Checa

La Selección Nacional de Guatemala ya tiene definido su calendario de preparación para la fecha FIFA de junio de 2026. Este miércoles se confirmó oficialmente el tercer y último partido amistoso de la Azul y Blanco, que será ante la selección de República Checa el jueves 4 de junio en el Sports Illustrated Stadium, ubicado en Harrison, Nueva Jersey.
Con este anuncio, el combinado guatemalteco completa una exigente agenda internacional, en la que enfrentará exclusivamente a selecciones clasificadas al Mundial de 2026. Además del duelo ante los europeos, Guatemala se medirá el 7 de junio frente a Ecuador en la ciudad de Columbus, y posteriormente cerrará la gira el 10 de junio contra Austria en el emblemático Rose Bowl.
Duelos de alto nivel para Guatemala
Estos compromisos representan una oportunidad clave para el cuerpo técnico de evaluar el rendimiento del equipo ante rivales de alto nivel competitivo. Enfrentar a selecciones mundialistas no solo eleva la exigencia, sino que también permite medir el progreso del grupo en un contexto internacional de máxima intensidad, de cara a futuros retos oficiales.
Cabe recordar que Guatemala ya ha tenido roce internacional en lo que va del año, también frente a selecciones mundialistas. En su primer amistoso cayó por la mínima ante Canadá, mientras que en marzo sufrió una dura derrota por 7-0 frente a Argelia, en un encuentro disputado en Italia. Estos antecedentes refuerzan la importancia de los próximos partidos, que servirán como parámetro para ajustar y fortalecer al equipo nacional.