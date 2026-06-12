Dos niñas fallecen por complicaciones del sarampión

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) confirmó este viernes, 12 de junio, el fallecimiento de otras dos personas como consecuencia del sarampión. Se trata de dos niñas, de 7 y 5 años de edad, originarias de Sacatepéquez y Guatemala, quienes presentaron complicaciones en los últimos días.
En ese sentido, la cartera detalló que se incrementó a 22 la cifra de personas fallecidas a nivel nacional desde el aparecimiento del brote, que se dio en enero de 2026 tras una actividad masiva en el departamento de Sololá.
Las cifras oficiales reflejan que, hasta el 5 de junio, se tenía registro de 6 mil 903 casos confirmados de sarampión y 9 mil 937 probables en Guatemala.
Acerca del sarampión
El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa causada por un virus que se transmite a través de gotas respiratorias al toser, estornudar o tener contacto cercano con una persona infectada.
Sus principales síntomas incluyen fiebre alta, congestión nasal, tos, ojos enrojecidos y una erupción cutánea que se extiende por todo el cuerpo. Esta enfermedad puede afectar tanto a niños como a adultos y, en algunos casos, provocar complicaciones graves como neumonía, infecciones en los oídos e incluso inflamación cerebral.
Las autoridades de salud recomiendan la vacunación como la medida más efectiva para prevenir el sarampión y evitar brotes en las comunidades. La vacuna triple viral, que también protege contra la rubéola y las paperas, forma parte de los esquemas de inmunización en muchos países, incluido Guatemala.
Expertos señalan que mantener altas tasas de vacunación es fundamental para reducir el riesgo de contagio y proteger especialmente a menores de edad y personas con sistemas inmunológicos debilitados. En cumplimiento de ese esfuerzo, el MSPAS contabiliza hasta el 22 de mayo un total de 691 mil 020 dosis aplicadas en el país.
* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7