 EE. UU. y Guatemala: Cooperación para seguridad portuaria

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EE. UU. destaca cooperación con Guatemala para reforzar la seguridad portuaria

Recientemente, el encargado de Negocios de la embajada de Estados Unidos, Jorgan Andrews, visitó Puerto Quetzal.

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Visita de Jorgan Andrews, encargado de Negocios de la Embajada de EE. UU. en Guatemala, a Puerto Quetzal., Embajada de EE. UU.
Visita de Jorgan Andrews, encargado de Negocios de la Embajada de EE. UU. en Guatemala, a Puerto Quetzal. / FOTO: Embajada de EE. UU.
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La embajada de los Estados Unidos de América en Guatemala reiteró este viernes, 12 de junio, que bajo la visión del presidente Donald Trump el enfoque de fortalecer la seguridad en los puertos ayuda a detener el tráfico de drogas e ilícitos.

Además, señaló que proteger las fronteras y facilitar un comercio legítimo beneficia a Estados Unidos y Guatemala. A la vez que aseguró que las dos naciones juntas construirán un hemisferio más seguro, fuerte y próspero.

El pronunciamiento de la sede diplomática se dio por medio de una publicación en redes sociales, donde se indicó que recientemente el Encargado de Negocios, Jorgan Andrews, visitó Puerto Quetzal para tener un intercambio de buenas prácticas de seguridad portuaria que faciliten el comercio.

La entidad compartió también un video en el que se muestra el recorrido realizado por el diplomático en esa sede, donde también pudo conocer las nuevas unidades K9 y los esfuerzos conjuntos en este ámbito.

Reciente acercamiento de autoridades de EE. UU. y Guatemala

Funcionarios del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América se reunieron esta semana con el fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP) de Guatemala, Gabriel García Luna; y el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, con el objetivo de abordar distintos temas de la relación bilateral.

La oficina estadounidense detalló que los delegados les dieron la bienvenida a los funcionarios guatemaltecos para dialogar sobre aspectos que permitan fortalecer la cooperación enfocada en desmantelar redes de tráfico de personas, combatir cárteles y llevar a los criminales ante la justicia.

El Ministerio Público detalló que, durante el encuentro, se destacó la importancia de mantener acciones coordinadas para fortalecer las investigaciones, optimizar los mecanismos de control y garantizar procesos transparentes, eficientes y apegados a la ley.

De igual forma, el ente investigador resaltó el fortalecimiento de la cooperación internacional para combatir el crimen organizado, el tráfico de personas, las estructuras criminales y otros delitos vinculados al crimen organizado.

Mientras tanto, la cartera de Gobernación aseguró que con este acercamiento se busca propiciar y fortalecer "una nueva era de cooperación y coordinación conjunta".

* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7

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