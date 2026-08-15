Luis Fernando Tena debe definir sede de Selección Nacional

Las próximas horas serán determinantes para el cuerpo técnico de la Selección Nacional de Guatemala, que encabeza el mexicano Luis Fernando Tena, quien fracasó en su primer intento en llevar a la "Bicolor" a la Copa del Mundo de la FIFA 2026. La razón, deberá decidir en qué estadio se jugará la Nations League de la Concacaf 2026, la cual arranca el próximo mes. Las opciones: Estadio Cemento Progreso o Manuel Felipe Carrera de El Trébol.
De acuerdo a la prensa afín a Federación del Futbol de Guatemala (FFG), Luis Fernando Tena deberá de tomar la decisión, junto al plantel de seleccionados, cuál será la casa para este torneo organizado por Concacaf.
De los estadios inscritos ante la Concacaf, el Nacional Doroteo Guamuch Flores aún no puede ser utilizado por la problemática que se generó durante el proceso de los trabajos de remodelación, los cuales en la actualidad siguen en un impase.
Además, se descarta el estadio Pensativo dado al tema logístico, específicamente el traslado de las delegaciones a Antigua Guatemala.
Ante ello, las dos únicas opciones son el de la zona 6 o el de zona 3, donde Guatemala perdió ante Panamá y prácticamente su clasificación mundialista.
Dentro de las opciones que tiene Tena, un estadio es de gramilla sintética, el Cementos Progreso, el cual no fue del agrado del grupo de seleccionados que fracasaron en su intento de llevar a la "Bicolor" al Mundial 2026, y el Manuel Felipe Carrera, un escenario deportivo de gramilla natural y con un graderío pegado al terreno de juego.
La decisión de Tena
De momento no hay una decisión oficial comunicada, pero se habla de que Tena sigue con un sentimiento negativo tras lo que vivió en el cierre de la eliminatoria mundialista del año pasado, donde tras el fracaso fue insultado al igual que algunos seleccionados nacionales.
Ese sería uno de los puntos tan importantes que podría abrir las puertas para que el estadio principal de Selección Nacional sea nuevamente el Cementos Progreso.
Un punto a favor de El Trébol ha sido las últimas remodelaciones que se han hecho en su infraestructura y que incluyó embutacado de una parte del graderío lo cual lo hace ser un escenario deportivo importante para eventos internacionales.
Guatemala en Nations League 2026
La Selección Nacional de Guatemala quedó en el grupo B de la Liga A de la Nations League 2026 junto a Honduras, Jamaica, Surinam, Martinica y El Salvador.
De los juegos de local, la "Bicolor" recibirá a El Salvador y Surinam, precisamente rivales que enfrentaron a los guatemaltecos en la eliminatoria mundialista del año pasado.
Calendario de Guatemala:
- Jamaica vs. Guatemala: viernes 25 de septiembre
- Guatemala vs. El Salvador: lunes 28 de septiembre
- Surinam vs. Guatemala. viernes 2 de octubre
- Guatemala vs. Surinam: lunes 5 de octubre.