 Luis Fernando Tena debe definir sede de Selección Nacional
Deportes

La decisión de Luis Fernando Tena que espera toda Guatemala

Las próximas horas serán importantes para saber cuál será la casa de Selección Nacional para la Nations League 2026.

Compartir:
Luis Fernando Tena debe elegir la sede de Selección Nacional para la Nations League
Luis Fernando Tena debe elegir la sede de Selección Nacional para la Nations League / FOTO: Redes sociales, archivo y FFG
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Las próximas horas serán determinantes para el cuerpo técnico de la Selección Nacional de Guatemala, que encabeza el mexicano Luis Fernando Tena, quien fracasó en su primer intento en llevar a la "Bicolor" a la Copa del Mundo de la FIFA 2026. La razón, deberá decidir en qué estadio se jugará la Nations League de la Concacaf 2026, la cual arranca el próximo mes. Las opciones: Estadio Cemento Progreso o Manuel Felipe Carrera de El Trébol. 

De acuerdo a la prensa afín a Federación del Futbol de Guatemala (FFG), Luis Fernando Tena deberá de tomar la decisión, junto al plantel de seleccionados, cuál será la casa para este torneo organizado por Concacaf.

De los estadios inscritos ante la Concacaf, el Nacional Doroteo Guamuch Flores aún no puede ser utilizado por la problemática que se generó durante el proceso de los trabajos de remodelación, los cuales en la actualidad siguen en un impase.  

Hace 59 años, Selección Nacional conseguía el logro más importante de su historia

La Selección Nacional de Guatemala tiene una estrella a nivel de la Concacaf, la cual la consiguió en el Norceca de 1967.

Además, se descarta el estadio Pensativo dado al tema logístico, específicamente el traslado de las delegaciones a Antigua Guatemala.

Ante ello, las dos únicas opciones son el de la zona 6 o el de zona 3, donde Guatemala perdió ante Panamá y prácticamente su clasificación mundialista.

Dentro de las opciones que tiene Tena, un estadio es de gramilla sintética, el Cementos Progreso, el cual no fue del agrado del grupo de seleccionados que fracasaron en su intento de llevar a la "Bicolor" al Mundial 2026, y el Manuel Felipe Carrera, un escenario deportivo de gramilla natural y con un graderío pegado al terreno de juego.

Las peores derrotas de la Selección Nacional de Guatemala

En los últimos 10 años, esta es la tercera vez que la “Bicolor” recibe 7 goles; dos de ellas fueron con Walter Claverí.

La decisión de Tena

De momento no hay una decisión oficial comunicada, pero se habla de que Tena sigue con un sentimiento negativo tras lo que vivió en el cierre de la eliminatoria mundialista del año pasado, donde tras el fracaso fue insultado al igual que algunos seleccionados nacionales.

Ese sería uno de los puntos tan importantes que podría abrir las puertas para que el estadio principal de Selección Nacional sea nuevamente el Cementos Progreso.

Un punto a favor de El Trébol ha sido las últimas remodelaciones que se han hecho en su infraestructura y que incluyó embutacado de una parte del graderío lo cual lo hace ser un escenario deportivo importante para eventos internacionales.

Guatemala en Nations League 2026

La Selección Nacional de Guatemala quedó en el grupo B de la Liga A de la Nations League 2026 junto a Honduras, Jamaica, Surinam, Martinica y El Salvador.

De los juegos de local, la "Bicolor" recibirá a El Salvador y Surinam, precisamente rivales que enfrentaron a los guatemaltecos en la eliminatoria mundialista del año pasado.

Calendario de Guatemala:

  • Jamaica vs. Guatemala: viernes 25 de septiembre
  • Guatemala vs. El Salvador: lunes 28 de septiembre
  • Surinam vs. Guatemala. viernes 2 de octubre
  • Guatemala vs. Surinam: lunes 5 de octubre.
Confirmado el calendario de Guatemala en la Liga de Naciones

Guatemala afrontará cuatro partidos en la fase de grupos de la Liga de Naciones de Concacaf, que se disputarán durante las ventanas FIFA de septiembre y octubre de 2026.

En Portada

Identifican incremento en viajes hacia el sur del país por el feriadot
Nacionales

Identifican incremento en viajes hacia el sur del país por el feriado

11:07 AM, Ago 15
Cerca de medio centenar de muertos y 2 mil evacuados tras terremoto en Indonesiat
Internacionales

Cerca de medio centenar de muertos y 2 mil evacuados tras terremoto en Indonesia

10:24 AM, Ago 15
Bomberos Voluntarios celebran desfile por su 75 aniversariot
Nacionales

Bomberos Voluntarios celebran desfile por su 75 aniversario

08:47 AM, Ago 15
Hernán Medford llena de elogios a Amarini Villatorot
Deportes

Hernán Medford llena de elogios a Amarini Villatoro

10:12 AM, Ago 15
Muere famoso cantante luego de presenciar el eclipse solart
Farándula

Muere famoso cantante luego de presenciar el eclipse solar

08:42 AM, Ago 15

Temas

GuatemalaMundial 2026FútbolDestacadasArgentinaNoticias de Guatemala#ViralesMundial2026FIFAEstados UnidosEspañaPNC
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Kylian Mbappé ,Redes sociales
Gaming

EA Sports FC 27 apuesta nuevamente por Kylian Mbappé y anuncia la presentación oficial del juego

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Comida ,Comida
Salud

Realidad o mito: ¿Tapar la comida caliente la echa a perder?

Mosquitos ,Mosquitos
Salud

¿Por qué Google quiere liberar más de 30 millones de mosquitos y qué busca conseguir con eso?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar