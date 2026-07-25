 Confirmado el calendario de Guatemala en la Liga de Naciones
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Confirmado el calendario de Guatemala en la Liga de Naciones

Guatemala afrontará cuatro partidos en la fase de grupos de la Liga de Naciones de Concacaf, que se disputarán durante las ventanas FIFA de septiembre y octubre de 2026.

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Selección Nacional de Guatemala - FFG
Selección Nacional de Guatemala / FOTO: EFE
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Guatemala ya conoce el camino que deberá recorrer en la Liga de Naciones de Concacaf 2026/27, luego de que la confederación diera a conocer el calendario oficial para la fase de grupos de las ventanas internacionales de septiembre y octubre.

La Azul y Blanco afrontará cuatro compromisos en este tramo inicial del torneo, con el objetivo de terminar entre los dos primeros de su grupo y asegurar un lugar en los cuartos de final.

El calendario de Guatemala en la Liga de Naciones

  • El combinado nacional abrirá su participación el viernes 25 de septiembre con una exigente visita a Jamaica. Tres días después, el lunes 28 de septiembre, disputará su primer encuentro como local al recibir a El Salvador, en un duelo que promete ser clave por la histórica rivalidad entre ambas selecciones y por la importancia de sumar puntos en casa.
  • La actividad continuará en octubre con una serie de partidos frente a Surinam. Guatemala visitará a ese rival el lunes 2 de octubre y volverá a enfrentarlo el lunes 5 de octubre, esta vez en condición de local. Concacaf informó que tanto los horarios como las sedes oficiales de estos encuentros serán anunciados próximamente.

La quinta edición de la Liga de Naciones de Concacaf se desarrollará durante las ventanas FIFA de septiembre-octubre y noviembre de 2026. Al finalizar la fase de grupos, los dos mejores equipos de cada sector avanzarán a los cuartos de final, donde se medirán con las selecciones ya clasificadas: México, Estados Unidos, Canadá y Panamá. Esa ronda se jugará en noviembre en series de ida y vuelta, mientras que los vencedores disputarán las Finales de la Liga de Naciones en marzo de 2027, con el SoFi Stadium de Los Ángeles como sede del desenlace del certamen.

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