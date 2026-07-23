Grupo de Guatemala para la Liga de Naciones Concacaf 2026

La Selección Nacional de Guatemala conoció esta tarde su grupo en la Liga de Naciones Concacaf 2026-2027 (Liga A), donde los chapines quedaron en un grupo de alto nivel, lo que les exigirá mayor esfuerzo para lograr la clasificación a los cuartos de final y soñar con un histórico primer campeonato.
El sorteo de los grupos de la Liga A, de la Nations League, se realizó en la sede de Concacaf en Miami, Florida, Estados Unidos. Con la presencia de las altas autoridades de la Confederación y representantes de las Federaciones nacionales, se realizó la actividad que fue televisada y que también fue difundida por las redes sociales.
Los personajes que participaron en el sorteo fueron: Jaime Penedo, exportero de Panamá; y Billy Forbes, centrocampista de Islas Turcas y Caicos.
Guatemala quedó con Honduras, Jamaica, Surinam, Martinica y El Salvador. El formato de esta Concacaf Nations League es suizo por lo que significa que de los cinco rivales de la "Bicolor" solamente jugará con cuatro selecciones, de las cuales, dos juegos serán en casa y los otros dos en condición de visitante. Esto se define más adelante.
Así los grupos en la Liga A:
- Grupo A: Costa Rica, Haití, Trinidad y Tobago, Curazao, Nicaragua y República Dominicana
- Grupo B: Honduras, Jamaica, Guatemala, Surinam, Martinica y El Salvador
Así los grupos en la Liga B:
- Grupo A: Guyana, Puerto Rico, Dominica e Islas Caimán
- Grupo B: Guadalupe, Bermuda, Santa Lucía y Barbados
- Grupo C: Cuba, Granada, San Cristóbal y Nieves, y, Bonaire
- Grupo D: Guayana Francesa, San Vicente y las Granadinas, Belice y Sint Maarten
Así los grupos en la Liga C:
- Grupo A: Monserrat, Islas Turcos y Caicos e Islas Vírgenes Británicas
- Grupo B: Antigua y Barbuda, Aruba y Anguila
- Grupo C: San Martín, Bahamas e Islas Vírgenes Estadounidenses
Formato de competencia
La Liga A de la Concacaf Nations League contará con 16 selecciones nacionales e incluirá fase de grupos y cuartos de final. Las 12 selecciones peor clasificadas de la Liga A, según el ranquin de Concacaf, competirán en la fase de grupos con formato suizo, divididas en dos grupos de seis equipos cada uno. Cada selección disputará cuatro partidos: dos como local y dos como visitante.
Tras la fase de grupos, que se jugará durante la ventana internacional de la FIFA de septiembre-octubre, los dos primeros de cada grupo avanzarán a los cuartos de final, donde se unirán a las cuatro selecciones mejor clasificadas de la Liga A, que obtendrán un pase directo: México (1), Estados Unidos (2), Canadá (3) y Panamá (4).
Los cuartos de final se disputarán en series de ida y vuelta en noviembre de 2026, y los ganadores en el marcador global avanzarán a las finales de la Liga de Naciones Concacaf, a disputarse en el SoFi Stadium de Los Ángeles.