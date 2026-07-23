 Guatemala conocerá a sus rivales para Liga de Naciones 2026
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Guatemala conocerá a sus rivales para Liga de Naciones 2026

Conoce la distribución de bombos, detalles del sorteo y formato de competencia de la Concacaf Nations League 2026-2027.

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Selección Nacional de Guatemala
Selección Nacional de Guatemala / FOTO: FFG
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La Concacaf confirmó los bombos y el procedimiento para el sorteo oficial de la Liga de Naciones Concacaf 2026-2027, donde la Selección Nacional de Guatemala conocerá este día a sus rivales. El evento televisivo en vivo se llevará a cabo el jueves 23 de julio a las 17:00 horas GT desde Miami, Florida, Estados Unidos, y el sorteo definirá los grupos de las Ligas A, B y C.

El sorteo se realizará utilizando el ranquin de selecciones nacionales masculinas de Concacaf al 20 de julio de 2026, con las 41 asociaciones miembro participantes de la Confederación distribuidas en los bombos de las Ligas A, B y C.

Bombos de la Liga A

Las cuatro selecciones mejor clasificadas de la Confederación: México (1), Estados Unidos (2), Canadá (3) y Panamá (4), se han clasificado automáticamente para los cuartos de final.

Los 12 equipos participantes restantes han sido distribuidos en seis bombos y serán sorteados en dos grupos. Los bombos son los siguientes:

  • Bombo 1: Costa Rica y Honduras
  • Bombo 2: Jamaica y Haití
  • Bombo 3: Guatemala y Trinidad y Tobago
  • Bombo 4: Curazao y Surinam
  • Bombo 5: Martinica y Nicaragua
  • Bombo 6: El Salvador y República Dominicana

Procedimiento del sorteo

Para cada Liga, las selecciones de cada bombo, desde el bombo 1 hasta el último, serán sorteadas y asignadas a la posición correspondiente en su grupo. La primera selección extraída de cada bombo será ubicada en el grupo A, mientras que las restantes serán asignadas a la misma posición en los grupos siguientes hasta que todas las selecciones de ese bombo hayan sido ubicadas.

La Liga A utilizará seis bombos, cada uno con dos selecciones. Una selección de cada bombo será sorteada a la posición correspondiente del grupo A, mientras que la otra será asignada a la misma posición del grupo B.

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Selecciones que forman parte de las tres ligas de la Liga de Naciones Concacaf - Concacaf

Formato de competencia

La Liga A contará con 16 selecciones nacionales e incluirá fase de grupos y cuartos de final. Las 12 selecciones peor clasificadas de la Liga A, según el ranquin de Concacaf, competirán en la fase de grupos con formato suizo, divididas en dos grupos de seis equipos cada uno. Cada selección disputará cuatro partidos: dos como local y dos como visitante.

Tras la fase de grupos, que se jugará durante la ventana internacional de la FIFA de septiembre-octubre, los dos primeros de cada grupo avanzarán a los cuartos de final, donde se unirán a las cuatro selecciones mejor clasificadas de la Liga A, que obtendrán un pase directo.

Los cuartos de final se disputarán en series de ida y vuelta en noviembre de 2026, y los ganadores en el marcador global avanzarán a las finales de la Liga de Naciones Concacaf, a disputarse en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

Así le fue a Guatemala en el ranquin FIFA tras el 7-0 ante Argelia

La dolorosa derrota de los guatemaltecos ante argelinos tuvo repercusión negativa en el ranquin mensual de la FIFA.

*Información de Concacaf.

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