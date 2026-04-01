 Selección de Guatemala desciende posiciones en ranquin FIFA
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Así le fue a Guatemala en el ranquin FIFA tras el 7-0 ante Argelia

La dolorosa derrota de los guatemaltecos ante argelinos tuvo repercusión negativa en el ranquin mensual de la FIFA.

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Selección de Guatemala humillada por Argelia
Selección de Guatemala humillada por Argelia / FOTO: Équipe d'Algérie de football

Tras la fecha FIFA de marzo, la Federación Internacional de Futbol Asociación actualizó su ranquin mensual y la Selección Nacional de Guatemala conoció su nueva posición tras la estrepitosa caída ante Argelia en Italia 7-0, que dejó también una serie de rumores sobre la salida de la "Bicolor" de Luis Fernando Tena, situación que fue aclarada posteriormente por la Federación de Futbol de Guatemala.

En noviembre de 2025, la Selección Nacional de Guatemala alcanzó la posición número 94 con un puntaje 1245.77, situación que se logró mantener en las actualizaciones del ranquin de la FIFA para los meses de diciembre de 2025 y enero de 2026.

Pero en la nueva actualización y tras la derrota ante Argelia, la "Bicolor" chapina descendió dos posiciones. Pasó de la 94 a la 96 debido a la pérdida de 2.30 puntos. El saldo de la derrota ante los argelinos deja actualmente a Guatemala con 1243.47 puntos.

A nivel de Concacaf, la situación quedó así: Guatemala pasó de la posición 8 a la 10, y es superada por los seleccionados de Haití, Curazao, Jamaica, Honduras, Costa Rica, Panamá, Canadá, Estados Unidos hasta llegar a México, la número 1 de la región.

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Ranquin de la FIFA del mes de abril 2026 - FIFA

Otros seleccionados en el ranquin FIFA 

Los partidos amistosos previos al Mundial han provocado ligeros movimientos en la clasificación mundial masculina de la FIFA entre las selecciones latinoamericanas ubicadas dentro de los 50 primeros puestos, en los que Colombia, México y Uruguay se mantienen dentro del "top 20".

La selección colombiana ascendió una posición en la tabla, pese a sus dos últimas derrotas ante Croacia y Francia, y se ubica ahora en el decimotercer lugar, aunque con una pérdida de 8,21 puntos.

Dentro de los 20 primeros, México le sigue de cerca y sube a la decimoquinta posición tras empatar ante Portugal (0-0) y Bélgica (1-1), y supera a Estados Unidos, que desciende un puesto tras perder frente a Bélgica (2-5) y Portugal (0-2).

Por su parte, Uruguay se mantiene en la decimoséptima plaza tras empatar sus dos últimos amistosos, contra Inglaterra (1-1) y Argelia (0-0).

Fuera del "top 20", Ecuador continúa en el puesto 23 tras la igualada frente a Marruecos y Países Bajos, ambos por 1-1; Panamá se mantiene en el puesto 33 después de sumar un empate y una victoria ante Sudáfrica, y Paraguay se ubica en la posición 40 tras vencer a Grecia (1-0), pero caer ante Marruecos (1-2).

Finalmente, Venezuela aguanta en el "top 50" y sube un puesto en la clasificación (49), impulsada por su victoria ante Trinidad y Tobago (4-1) y su empate frente a Uzbekistán (0-0).

Así quedaron conformados los grupos del Mundial 2026

Tras los partidos de repechaje europeos e intercontinentales, ya se conocen las 48 selecciones que integrarán todos los grupos del Mundial 2026 en EE. UU., México y Canadá.

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