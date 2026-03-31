 Así quedaron conformados los grupos del Mundial 2026
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Así quedaron conformados los grupos del Mundial 2026

Tras los partidos de repechaje europeos e intercontinentales, ya se conocen las 48 selecciones que integrarán todos los grupos del Mundial 2026 en EE./UU., México y Canadá.

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El Mundial 2026 se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá
El Mundial 2026 se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá / FOTO: FIFA

Con la conclusión de los repechajes europeos e intercontinentales, finalmente quedaron definidas las 48 selecciones que participarán en la Copa Mundial de la FIFA 2026https://x.com/FIFAWorldCup, marcando un hito al ser la primera edición con este formato ampliado. Tras intensas jornadas de clasificación, los últimos boletos se repartieron este miércoles, completando así el mapa mundialista con la presencia de Suecia, Turquía, República Checa, Bosnia, República Democrática del Congo e Irak.

El torneo se disputará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en tres países anfitriones: Estados Unidos, México y Canadá. El partido inaugural se jugará en el emblemático Estadio Azteca, mientras que la gran final tendrá como escenario el MetLife Stadium, consolidando una Copa del Mundo histórica tanto por su magnitud como por su carácter trinacional.

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Trofeo de la Copa del Mundo de la FIFA - FIFA

Los grupos del Mundial 2026

GRUPO A
México
Sudáfrica
Corea del Sur
República Checa
GRUPO B
Canadá
Catar
Suiza
Bosnia y Herzegovina
GRUPO C
Brasil
Marruecos
Haití
Escocia
GRUPO D
Estados Unidos
Paraguay
Nueva Zelanda
Turquía
GRUPO E
Alemania
Curazao
Costa de Marfil
Ecuador
GRUPO F
Países Bajos
Japón
Túnez
Suecia
GRUPO G
Bélgica
Egipto
Irán
Nueva Zelanda
GRUPO H
España
Cabo Verde
Arabia Saudí
Uruguay
GRUPO I
Francia
Senegal
Irak
Noruega
GRUPO J
Argentina
Argelia
Austria
Jordania
GRUPO K
República Democrática del Congo
Portugal
Uzbekistán
Colombia
GRUPO L
Inglaterra
Croacia
Ghana 
Panamá
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Así quedaron conformados los grupos del Mundial 2026 - Emisoras Unidas

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