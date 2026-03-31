Así quedaron conformados los grupos del Mundial 2026

Con la conclusión de los repechajes europeos e intercontinentales, finalmente quedaron definidas las 48 selecciones que participarán en la Copa Mundial de la FIFA 2026https://x.com/FIFAWorldCup, marcando un hito al ser la primera edición con este formato ampliado. Tras intensas jornadas de clasificación, los últimos boletos se repartieron este miércoles, completando así el mapa mundialista con la presencia de Suecia, Turquía, República Checa, Bosnia, República Democrática del Congo e Irak.
El torneo se disputará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en tres países anfitriones: Estados Unidos, México y Canadá. El partido inaugural se jugará en el emblemático Estadio Azteca, mientras que la gran final tendrá como escenario el MetLife Stadium, consolidando una Copa del Mundo histórica tanto por su magnitud como por su carácter trinacional.
Los grupos del Mundial 2026
|GRUPO A
|México
|Sudáfrica
|Corea del Sur
|República Checa
|GRUPO B
|Canadá
|Catar
|Suiza
|Bosnia y Herzegovina
|GRUPO C
|Brasil
|Marruecos
|Haití
|Escocia
|GRUPO D
|Estados Unidos
|Paraguay
|Nueva Zelanda
|Turquía
|GRUPO E
|Alemania
|Curazao
|Costa de Marfil
|Ecuador
|GRUPO F
|Países Bajos
|Japón
|Túnez
|Suecia
|GRUPO G
|Bélgica
|Egipto
|Irán
|Nueva Zelanda
|GRUPO H
|España
|Cabo Verde
|Arabia Saudí
|Uruguay
|GRUPO I
|Francia
|Senegal
|Irak
|Noruega
|GRUPO J
|Argentina
|Argelia
|Austria
|Jordania
|GRUPO K
|República Democrática del Congo
|Portugal
|Uzbekistán
|Colombia
|GRUPO L
|Inglaterra
|Croacia
|Ghana
|Panamá