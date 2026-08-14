 Decomisan teléfonos, drogas y otros ilícitos durante requisa a gran escala en Pavoncito
Nacionales

Decomisan teléfonos, drogas y otros ilícitos durante requisa a gran escala en Pavoncito

El operativo se concentró en el sector de la prisión ocupado por integrantes de la Mara Salvatrucha.

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Proceso de requisa en la cárcel Pavoncito., Gobierno de Guatemala
Proceso de requisa en la cárcel Pavoncito. / FOTO: Gobierno de Guatemala
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El Sistema Penitenciario informó que unidades del Ejército de Guatemala, en coordinación con las fuerzas de seguridad, realizaron una requisa a gran escala en el Centro de Detención Preventiva para Hombres "Reinstauración Constitucional", conocido como Pavoncito, en Fraijanes.

El operativo se concentró en el sector ocupado por integrantes de la Mara Salvatrucha, como parte de las acciones para fortalecer el control de los centros penitenciarios, detectar objetos ilícitos y combatir posibles redes de extorsión que operen desde el interior del recinto.

Tras concluir la inspección, las unidades militares finalizaron el conteo de los objetos decomisados durante la requisa. Las autoridades continúan con el procesamiento de la información para establecer la totalidad de lo incautado y determinar las posibles responsabilidades.

Como resultado se decomisaron:

  • 200 objetos punzocortantes
  • 13 cajetillas de cigarros
  • 127 encendedores
  • 01 máquina para tatuar
  • 01 cargador inalámbrico
  • 01 bocina
  • 03 micrófonos
  • 01 radio portátil
  • 05 teléfonos
  • 04 memorias USB
  • 09 cargadores
  • 17 cables para cargar teléfonos
  • 01 cámara Dual Pro 4K
  • 07 pesas posiblemente usadas para drogas
  • 20 pipas para inhalar posible marihuana
  • 1,000 papos posiblemente usados para envolver marihuana
  • 95 recipientes para moler drogas
  • 23 paquetes de posible marihuana
  • 05 pastillas de posibles metanfetaminas
  • 04 frascos con posible cocaína
  • 02 bolsas de posible cocaína
  • 02 cervezas
  • 01 bulto de fuegos pirotécnicos

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