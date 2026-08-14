 Kylian Mbappé: “Este año vamos a ganar títulos”
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Kylian Mbappé antes de iniciar temporada con Real Madrid: “Este año vamos a ganar títulos”

El francés, que se incorporó de vuelta a los entrenamientos tras su participación con su selección en el Mundial 2026, se mostró “muy feliz de volver”.

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Kylian Mbappé, jugador del Real Madrid
Kylian Mbappé, jugador del Real Madrid / FOTO: @realmadrid
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Kylian Mbappé, delantero francés del Real Madrid, indicó este viernes, antes de iniciar su tercera temporada como jugador del equipo 'merengue', que llega el momento de "dar un paso adelante" y "ganar títulos", tras una temporada en blanco.

El francés, que se incorporó de vuelta a los entrenamientos tras su participación con su selección en el Mundial 2026, en el que Francia fue cuarta, se mostró "muy feliz de volver", como declaró durante una entrevista a los medios del club.

"Muy feliz de volver. Feliz por tener la primera sensación con el equipo y el nuevo cuerpo técnico. Siempre es bueno volver a Valdebebas a jugar y a prepararnos para la siguiente temporada", afirmó Mbappé.

Mbappé rompe el silencio tras no ganar el Mundial 2026

Más de una semana después del cierre del Mundial para Francia, Mbappé publicó una carta abierta en la que reconoció el dolor de la derrota.

Como reconoció, ya ha hablado con el técnico José Mourinho, del que dice tener las claves para saber "cómo ganar".

"Hemos hablado mucho durante el Mundial. Pienso que es muy positivo el tener un entrenador así, que sabe cómo ganar, que sabe dar las direcciones para ganar. Los jugadores están encantados de tener un entrenador que sabe dónde va y es positivo para nosotros", confesó.

Por ello, el delantero Mbappé repitió que el objetivo desde ya es volver a ganar títulos, algo que, aseguró, "va a pasar".

Mbappé: "Este año vamos a ganar títulos"

"Este año vamos a ganar títulos. Estoy seguro de que vamos a volver a hacerlo. Es lo que queremos y eso va a pasar. El equipo tiene ganas y vamos a estar concentrados para dar alegrías a los madridistas. No hay nada más importante que ganar títulos con el equipo y dar alegrías a la afición", narró.

Antes de iniciar su tercera campaña de blanco, revivió su debut con el Real Madrid en la Supercopa de Europa ante el Atalanta italiano, y reveló sentirse "cómodo" durante su estancia en la capital española.

"El primer partido fue muy especial; era una final, con el Madrid, siempre es más mágico; un gol, un título. Después fueron dos años de mucho cambio para mí. Era la primera vez que salía de mi país y la experiencia es muy positivo. Me gusta mucho el club, la liga española, vivir en España, es muy bueno para un jugador sentirse bien en la ciudad donde vive. Ahora es el momento de dar un paso adelante y de ganar títulos", agregó.

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Kylian Mbappé, delantero francés del Real Madrid - @realmadrid

*Información EFE.

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