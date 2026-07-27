Mbappé rompe el silencio tras no ganar el Mundial 2026

Más de una semana después del cierre del Mundial para Francia, Mbappé publicó una carta abierta en la que reconoció el dolor de la derrota.

Kylian Mbappé envió un emotivo mensaje a la afición francesa tras la participación de la selección en el Mundial 2026, torneo en el que Francia quedó eliminada en semifinales frente a España y posteriormente perdió ante Inglaterra en el partido por el tercer lugar. A través de una carta abierta dirigida a los medios, el capitán de Les Bleus reconoció la frustración por no haber conquistado el título, aunque destacó el esfuerzo realizado por todo el grupo. "No nos llevamos un trofeo colectivo. Duele, y dolerá durante un tiempo, no os voy a mentir sobre eso", expresó el delantero del Real Madrid.

El atacante también hizo referencia al reconocimiento que obtuvo como máximo goleador del campeonato, un logro que, según confesó, no logra compensar la ausencia del trofeo más importante. "El título de máximo goleador lo recibo con orgullo, pero habría sido mucho mejor con la copa además. Quizás os debíamos un final más bonito. Pero no siempre se elige el final de la historia, se elige lo que se pone en ella, y lo hemos dado todo. De eso estamos orgullosos", afirmó Mbappé. Asimismo, agradeció el respaldo de sus compañeros y del cuerpo técnico, al señalar que "nunca habría podido marcar tanto" sin el trabajo colectivo. También dedicó unas palabras al seleccionador saliente, Didier Deschamps, de quien dijo: "Ya le he dicho lo que tenía que decirle, él lo sabe".

¿Qué viene para Mbappé y Francia?

En su mensaje, el delantero de 27 años reservó un espacio especial para agradecer el respaldo de los aficionados franceses, quienes acompañaron al equipo durante toda la competición. "Nunca nos dejasteis solos. Ni siquiera en los momentos más difíciles, ni cuando menos lo merecíamos", manifestó Mbappé, antes de destacar que el recorrido de la selección fue construido "a varios millones de manos, no sólo once sobre el terreno de juego, impulsados por el mismo fervor". Además, recordó que el fútbol mantiene intacta su esencia pese a la presión del alto rendimiento: "El fútbol, en el fondo, sigue siendo un juego", una pasión compartida que, según afirmó, une a millones de personas.

Finalmente, Mbappé dejó claro que la eliminación en el Mundial no marca el final del camino para la selección francesa. Con un mensaje cargado de optimismo, aseguró que el grupo seguirá trabajando con la mirada puesta en los próximos desafíos internacionales. "Habrá otros partidos, otras tardes de verano o de invierno en las que nos volveremos a encontrar todos ante este mismo juego, con la misma ilusión intacta. Aún no hemos terminado de jugar juntos", concluyó el capitán francés, convencido de que todavía quedan nuevos capítulos por escribir con la camiseta de Francia.

Mbappé celebró gol ante Paraguay - EFE

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