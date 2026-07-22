EA Sports FC 27 presenta a Kylian Mbappé como su portada oficial y confirma cuándo llegará el tráiler

EA Sports confirmó que Kylian Mbappé será la portada de EA Sports FC 27 y anunció la fecha en la que los aficionados podrán conocer las primeras imágenes del esperado simulador de futbol.

Electronic Arts comenzó oficialmente la cuenta regresiva para el lanzamiento de EA Sports FC 27 al revelar que el delantero francés Kylian Mbappé será la portada de la Ultimate Edition del videojuego. El anuncio también confirmó que el primer tráiler oficial ya tiene fecha.

La elección del atacante del Real Madrid llega después de una temporada brillante tanto a nivel de clubes como de selección. Mbappé fue el máximo goleador de LaLiga por segunda campaña consecutiva, conquistó la Bota de Oro de la UEFA Champions League 2025-2026 con 15 anotaciones y terminó como máximo artillero del Mundial 2026, consolidándose como uno de los futbolistas más destacados de la actualidad.

El regreso de Mbappé a la portada

Aunque será la primera ocasión en que encabece una portada bajo la marca EA Sports FC, no es la primera vez que el francés protagoniza la imagen principal del videojuego. Anteriormente apareció en FIFA 21, FIFA 22 y FIFA 23, convirtiéndose en uno de los futbolistas con más apariciones en la historia reciente de la franquicia.

Con FC 27, Mbappé sucede a su compañero del Real Madrid, Jude Bellingham, quien fue la imagen principal de la edición anterior. Además, con esta nueva portada iguala a Lionel Messi como uno de los jugadores con más protagonismo en la saga futbolística de Electronic Arts.

El propio futbolista celebró el anuncio con un breve mensaje publicado por EA Sports.

"He vuelto", escribió Mbappé, mientras la compañía acompañó la presentación con la frase: "De vuelta en la portada. Listo para volver a empezar".

¿Cuándo se estrenará el tráiler?

Electronic Arts confirmó que el primer vistazo oficial de EA Sports FC 27 llegará el jueves 23 de julio mediante una transmisión en el canal oficial de YouTube de EA Sports.

Durante la presentación se espera conocer las primeras imágenes del gameplay, así como detalles sobre las plataformas disponibles, modos de juego, licencias, mejoras técnicas y la fecha oficial de lanzamiento.

Aunque EA todavía mantiene bajo reserva la mayor parte de la información, diversos reportes señalan que FC 27 incluiría mejoras en la inteligencia artificial, movimientos más naturales de los jugadores, nuevas animaciones, una física del balón más realista y ajustes en la experiencia competitiva tanto para Ultimate Team como para el modo Carrera. Estas características serán confirmadas durante la presentación oficial.

También existe expectativa por conocer qué ligas, torneos y estadios conservarán sus licencias oficiales, uno de los aspectos que más interés despierta entre los seguidores de la franquicia cada año.

Una franquicia que busca mantenerse en la cima

Desde que Electronic Arts puso fin a su histórica alianza con FIFA en 2023, la serie pasó a llamarse EA Sports FC. A pesar del cambio de nombre, la saga ha mantenido la mayoría de las licencias oficiales de clubes, ligas y competiciones, consolidándose como uno de los videojuegos deportivos más vendidos del mundo.

Con la presentación de FC 27, la compañía buscará mantener ese liderazgo apostando por una de las figuras más mediáticas del futbol mundial. El rendimiento de Kylian Mbappé durante los últimos años, sumado a su impacto internacional dentro y fuera de las canchas, lo convirtió en la elección ideal para encabezar una nueva edición que promete importantes novedades para millones de aficionados.

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