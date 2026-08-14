Joven futbolista asesinada tras su debut con la selección

La violencia golpeó al deporte panameño con el asesinato de Ivis Ubarte Kirchman, una joven futbolista de apenas 23 años que recientemente había cumplido uno de sus mayores sueños: vestir la camiseta de la selección nacional de Panamá.
La deportista, conocida en el ámbito futbolístico como "La Rosadita", se encontraba dentro de su vivienda cuando varios sujetos encapuchados ingresaron al inmueble y le dispararon. El ataque provocó su muerte y generó conmoción entre sus compañeras, compañeros y seguidores del futbol en el país.
Ubarte Kirchman formaba parte de la plantilla del Inter Panamá FC y comenzaba a ganar mayor protagonismo por sus actuaciones dentro de la cancha. Entre sus momentos destacados se encuentra el partido en el que marcó dos goles en la victoria por 5-0 frente al Atlético Nacional.
Llamado a la selección mayor de Panamá
Su crecimiento deportivo la llevó a recibir en octubre de 2025 el llamado a la selección mayor de Panamá, una oportunidad que representaba un paso importante en su carrera y que había despertado expectativas sobre su futuro en el futbol.
Sin embargo, pocos meses después de alcanzar ese logro, su vida terminó de forma violenta dentro de su propio hogar.
El caso genera todavía mayor preocupación debido a que Ubarte había estado involucrada en otro ataque armado ocurrido el pasado 8 de agosto, apenas dos días antes de su asesinato. En ese incidente, la futbolista logró salir ilesa.
Hasta ahora, las autoridades no han establecido si ambos hechos violentos tienen alguna relación ni se ha determinado el motivo del ataque que terminó con la vida de la joven.
El asesinato de "La Rosadita" ha provocado numerosas muestras de pesar en el entorno deportivo panameño, mientras las autoridades avanzan en las investigaciones para identificar a los responsables y esclarecer las circunstancias que rodearon el crimen.