Las peores derrotas de la Selección Nacional de Guatemala

Este viernes 27 de marzo de 2026 la Selección Nacional de Guatemala cayó en su partido amistoso ante Argelia por 7-0, siendo el resultado más abultado que se ha obtenido en la era de Luis Fernando Tena, quien hoy estuvo ausente por temas de salud, y su lugar lo ocupó su mano derecha Salvador Reyes.
En los últimos 10 años, la Selección Nacional de Guatemala registra su tercera derrota amistosa con un marcador en donde ha encajado 7 goles.
La primera derrota en esta última década fue el 28 de mayo de 2016 en territorio estadounidense cuando en un amistoso, la "Bicolor" se midió a Armenia y cayó 7-1 con goles de Mkhitaryan en tres oportunidades, Manucharyan, Kadimyan, Sarkisov y Badoyan. El descuento chapín lo hizo Carlos Ruiz. El técnico era Walter Claverí.
La segunda derrota de los chapines fue el 15 de noviembre de 2018, siempre bajo la dirección técnica del guatemalteco Walter Claverí. En aquella oportunidad Guatemala se midió a Israel y cayó 7-0 con goles de Eran Zahavi, Taleb Tawatha, Munas Dabbur (doblete), Dia Saba (doblete) y Ben Sahar.
Y este día, 27 de marzo de 2026, con la dirección técnica de Salvador Reyes (asistente técnico de Luis Fernando Tena), Guatemala cayó ante Argelia 7-0 con anotaciones de Amine Gouiri (doblete), Riyad Mahrez, Achref Abada, Houssem Aouar, Farès Ghedjemis y Nadhir Benbouali.
GOLEADA EN ITALIA. ? Argelia 7-0 Guatemala. Todos los goles del partido en nuestros HIGHLIGHTS de la jornada de #AmistosoEnFOX. ? pic.twitter.com/rVkhaHIvaM— FOX Deportes (@FOXDeportes) March 27, 2026
Otras derrotas históricas
De acuerdo a información recabada en portales deportivos en la web, hay por lo menos tres derrotas más abultadas a lo largo de la historia de la Selección Nacional.
En duelos amistosos, Guatemala registra ante Costa Rica dos dolorosas derrotas: 8-1 en 1930 y un 9-1 en 1955, siendo este el marcador más abultado obtenido por los chapines.
Asimismo, hay un juego ante Francia antes del Mundial 1986 (mayo) donde los europeos golearon a los nacionales 8-1.
En la era de Luis Fernando Tena, el marcador más abultado había sido un 4-1 ante Colombia y Argentina, pero este día su equipo recibió 7 goles.