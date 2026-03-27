Argelia derrota a Guatemala en amistoso en Italia 2026

Un concierto de desatenciones de Kenderson Navarro, la viveza de Amine Gouiri, la efectividad de Riyad Mahrez y un golazo de Achref Abada sentenciaron el partido amistoso entre Guatemala y Argelia en el estadio Luigi Ferraris durante el primer tiempo del duelo amistoso que se desarrolló este día en Génova, Italia.
Guatemala vivió un verdadero infierno ante Argelia en el primer tiempo de partido, donde los argelinos se adueñaron de la posición del balón, dominaron el partido e hicieron los goles. Todo ello acompañado por una pésima actuación del portero Kenderson Navarro y la novatez de Marcelo Hernández, el jugador de Xelajú M. C.
A pesar de no ser dueños del balón, Marcelo Hernández, quien debutaba en un seleccionado mayor logró hacer el primer remate de Guatemala al arco de Melvin Mastil cuando se jugaban los primeros 8 minutos de partido.
Hubo una mano dentro del área de Rudy Muñoz al 17 no sancionada por el árbitro del partido.
Cuando se jugaba el minuto 18, un error de Kenderson Navarro en salida terminó por regalar el esférico y un remate de Amine Gouiri sirvió para abrir el marcador en Génova y un resultado merecido para quienes eran los mejores.
LO REGALÓ NAVARRO. ? El arquero guatemalteco entregó el balón a un rival y no pudo despejar un disparo débil de Gouiri. #AmistosoEnFOX pic.twitter.com/3IMnCn6YVl— FOX Deportes (@FOXDeportes) March 27, 2026
Más errores, más goles
Guatemala no salía de su inaceptable error, Houssem Aouar estremecía la portería chapina al estrellar el balón en el paral al 20.
Un minuto después, Navarro cometía su segundo error al entregar la pelota al rival. Riyad Mahrez tiró a puerta, pero milagrosamente se salvaba Guatemala. En el 24, Kenderson Navarro, el portero de Municipal, de nuevo entregaba mal la pelota y con ello ya era una serie de errores que terminó por desconcentrar a la "Bicolor", que hoy jugó de azul y la franja blanca.
Guatemala se acercó tímidamente a la portería rival con un cabezazo de Allen Yanes al 28, pero que no inquietó a Melvin Mastil.
Era el 29, y Marcelo Hernández, el debutante, entró tarde a una jugada con Amine Gouiri y cometió penalti. En la ejecución, llegó bien Riyad Mahrez para hacer el 2-0 al 30.
De ahí en adelante, Guatemala desapareció, no se encontró, y permitió que Argelia siguiera llegando al arco con facilidad. Al 41, Navarro atajó muy bien y evitó que la goleada fuera de escándalo en el cierre del primer tiempo. Pero un golazo de Achref Abada al 45 hizo que el partido se fuese al entretiempo con un contundente y superior 3-0.
GOLAZO AL ÁNGULO. ? Algeria está DESTROZANDO a Guatemala en los primeros 45'. 3-0. #AmistosoEnFOX pic.twitter.com/PwBDOADiVX— FOX Deportes (@FOXDeportes) March 27, 2026
Argelia no le tiene piedad a Guatemala
Guatemala intentó cambiar la historia, y Salvador Reyes, quien hoy fue el técnico de la Selección Nacional, por temas de salud que afectaron a Luis Fernando Tena, realizó cuatro variantes al arranque de la segunda mitad.
Reyes retiró a Stheven Robles, Rudy Muñoz, Darwin Lom y José Rosales para darle ingreso a Jonathan Franco, José Ardón, Arquímides Ordóñez Kevin Ramírez, respectivamente.
Pero no pasaban ni dos minutos del segundo tiempo, y Argelia hacía el 4-0 por medio de Houssem Aouar. Posteriormente, al 51, una nueva pelota al paral y Guatemala se salvaba del quinto gol.
Llegó el 62 y Amine Gouiri convertía un doblete en el partido y era el 5-0. Kenderson Navarro también salvó a los chapines de otros tantos goles, pero su portería seguía recibiendo goles de los mundialistas.
Legó el sexto y era por intermedio de Farès Ghedjemis al 76, hubo tiempo para un séptimo y fue de Nadhir Benbouali al 82. Al final, Guatemala cayó 7-0 y con ello sufre la peor derrota en la era de Luis Fernando Tena.
LLEGÓ LA 'MANITA'. ✋ Gran jugada colectiva del equipo argelino que pone el 5-0 ante Guatemala. #AmistosoEnFOX pic.twitter.com/PTnzYUNqT9— FOX Deportes (@FOXDeportes) March 27, 2026