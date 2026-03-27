 Argelia derrota a Guatemala en amistoso en Italia 2026
Deportes

Argelia golea a Guatemala en un partido para el olvido de Kenderson Navarro

Este viernes 27 de marzo queda para la historia como la peor derrota de la Selección Nacional en la era de Luis Fernando Tena.

Compartir:
Guatemala fue goleada por Argelia
Guatemala fue goleada por Argelia / FOTO: @LesVerts

Un concierto de desatenciones de Kenderson Navarro, la viveza de Amine Gouiri, la efectividad de Riyad Mahrez y un golazo de Achref Abada sentenciaron el partido amistoso entre Guatemala y Argelia en el estadio Luigi Ferraris durante el primer tiempo del duelo amistoso que se desarrolló este día en Génova, Italia.      

Guatemala vivió un verdadero infierno ante Argelia en el primer tiempo de partido, donde los argelinos se adueñaron de la posición del balón, dominaron el partido e hicieron los goles. Todo ello acompañado por una pésima actuación del portero Kenderson Navarro y la novatez de Marcelo Hernández, el jugador de Xelajú M. C.  

A pesar de no ser dueños del balón, Marcelo Hernández, quien debutaba en un seleccionado mayor logró hacer el primer remate de Guatemala al arco de Melvin Mastil cuando se jugaban los primeros 8 minutos de partido.

Hubo una mano dentro del área de Rudy Muñoz al 17 no sancionada por el árbitro del partido.

Cuando se jugaba el minuto 18, un error de Kenderson Navarro en salida terminó por regalar el esférico y un remate de Amine Gouiri sirvió para abrir el marcador en Génova y un resultado merecido para quienes eran los mejores. 

Más errores, más goles 

Guatemala no salía de su inaceptable error, Houssem Aouar estremecía la portería chapina al estrellar el balón en el paral al 20.

Un minuto después, Navarro cometía su segundo error al entregar la pelota al rival. Riyad Mahrez tiró a puerta, pero milagrosamente se salvaba Guatemala. En el 24, Kenderson Navarro, el portero de Municipal, de nuevo entregaba mal la pelota y con ello ya era una serie de errores que terminó por desconcentrar a la "Bicolor", que hoy jugó de azul y la franja blanca.

Guatemala se acercó tímidamente a la portería rival con un cabezazo de Allen Yanes al 28, pero que no inquietó a Melvin Mastil.

Era el 29, y Marcelo Hernández, el debutante, entró tarde a una jugada con Amine Gouiri y cometió penalti. En la ejecución, llegó bien Riyad Mahrez para hacer el 2-0 al 30.

De ahí en adelante, Guatemala desapareció, no se encontró, y permitió que Argelia siguiera llegando al arco con facilidad. Al 41, Navarro atajó muy bien y evitó que la goleada fuera de escándalo en el cierre del primer tiempo. Pero un golazo de Achref Abada al 45 hizo que el partido se fuese al entretiempo con un contundente y superior 3-0.

Argelia no le tiene piedad a Guatemala

Guatemala intentó cambiar la historia, y Salvador Reyes, quien hoy fue el técnico de la Selección Nacional, por temas de salud que afectaron a Luis Fernando Tena, realizó cuatro variantes al arranque de la segunda mitad.

Reyes retiró a Stheven Robles, Rudy Muñoz, Darwin Lom y José Rosales para darle ingreso a Jonathan Franco, José Ardón, Arquímides Ordóñez Kevin Ramírez, respectivamente. 

Pero no pasaban ni dos minutos del segundo tiempo, y Argelia hacía el 4-0 por medio de Houssem Aouar. Posteriormente, al 51, una nueva pelota al paral y Guatemala se salvaba del quinto gol.

Llegó el 62 y Amine Gouiri convertía un doblete en el partido y era el 5-0. Kenderson Navarro también salvó a los chapines de otros tantos goles, pero su portería seguía recibiendo goles de los mundialistas.

Legó el sexto y era por intermedio de Farès Ghedjemis al 76, hubo tiempo para un séptimo y fue de Nadhir Benbouali al 82. Al final, Guatemala cayó 7-0 y con ello sufre la peor derrota en la era de Luis Fernando Tena.   

En Portada

Huelga de Dolores 2026: la voz estudiantil resuena con sátira en la capitalt
Nacionales

Huelga de Dolores 2026: la voz estudiantil resuena con sátira en la capital

12:29 PM, Mar 27
Puerto Santo Tomás de Castilla advierte afectaciones operativas por factores externost
Nacionales

Puerto Santo Tomás de Castilla advierte afectaciones operativas por factores externos

01:52 PM, Mar 27
Marco Rubio: La operación militar en Irán terminará en cuestión de semanast
Internacionales

Marco Rubio: La operación militar en Irán terminará "en cuestión de semanas"

02:28 PM, Mar 27
Argelia golea a Guatemala en un partido para el olvido de Kenderson Navarro t
Deportes

Argelia golea a Guatemala en un partido para el olvido de Kenderson Navarro

03:25 PM, Mar 27
Roberto Carlos visita Guatemala y se rinde ante la pasión por el futbol en el paíst
Deportes

Roberto Carlos visita Guatemala y se rinde ante la pasión por el futbol en el país

02:35 PM, Mar 27

Temas

GuatemalaFútbolDestacadasMundial 2026IránEstados Unidos#liganacionalNoticias de GuatemalaEE.UU.IsraelDonald Trump
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Elon Musk ,Redes sociales
Tecnología

"La IA lo hará mejor": Elon Musk anticipa qué trabajos podrían extinguirse primero

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Cada cuánto se debe lavar el cabello? Guía según tipo de pelo

Super Mario ,Super Mario
Gaming

Se confirma un nuevo personaje para Super Mario Galaxy: La Película

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Dieta y ejercicio ,Pixabay
Salud

Sorprendente hallazgo: efecto rebote en dietas podría ser beneficioso para la salud

Imagen sobre salud ,Pixabay
Salud

OMS revela cómo la eliminación de dos malos hábitos puede reducir casos de cáncer en el mundo

Emisoras  Escúchanos