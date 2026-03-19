Se cumplen 59 años del Norceca 1967 que ganó Guatemala

¡Guatemala campeón de la Concacaf (Norceca 1967)!, estas fueron las palabras que resonaron aquel 19 de marzo de 1967, es decir, hace 59 años, cuando a Selección Nacional de nuestro país logró el título más importante de su historia.
Este día se conmemora un aniversario más de la gesta de un grupo de jugadores que fue liderado por el técnico uruguayo Rubén Amorín (QEPD), el subentrenador Carlos Humberto "Pepino" Toledo, y uno de los máximos referentes de nuestro futbol, Manuel Lizandro "Escopeta" Recinos.
Guatemala inició su participación en el Campeonato de Naciones de la Concacaf de 1967 dentro del grupo 2, del 13 al 17 de febrero de aquel año, y tras victorias similares por 3-1 ante Nicaragua y Panamá, los nacionales avanzaron a la fase final donde participaron cinco selecciones más.
Aquella hexagonal estuvo conformada por Guatemala, México, Honduras, Trinidad y Tobago, Haití y Nicaragua.
La fase final
Todos los partidos se jugaron en el estadio Nacional de Tegucigalpa de Honduras. En el primer duelo, jugado el 6 de marzo de 1967, la "Bicolor" derrotó a Haití 2-1, con goles de Hugo Peña y Manuel Recinos.
Luego, en la segunda fecha (10 de marzo) se le ganó a México 1-0 con gol de "Escopeta" Recinos, triunfo ante el favorito y que amplió la posibilidad del título para los guatemaltecos. El 12 de marzo se empató 0-0 ante los locales de Honduras, y la Selección Nacional de Guatemala seguí sumando puntos que lo colocaban como líder del campeonato.
En la penúltima fecha, Guatemala le ganó a Trinidad y Tobago 2-0, con anotaciones de Jorge Roldán y Eduardo de León. Ese partido se celebró un 14 de marzo de 1967.
En el último partido, disputado el 19 de marzo, Guatemala se enfrentó a Nicaragua y con un triunfo logrado en tres minutos, los guatemaltecos se impusieron 2-0, con los goles de Hugo Peña (30) y Manuel "Escopeta" Recinos (33).
Y fue así como la "Azul y Blanco" logró el título más importante del área, triunfo que no se ha repetido.
Los hombres que hicieron historia en Honduras
La plantilla guatemalteca que hizo historia hace 59 años fue: Guillermo Gamboa, Julio Rodolfo García, Alberto López Oliva, Henry Stockes Brown, David Molina, Roberto Ochoa, Horacio Hasse Ovalle, Haroldo Cordón, Ignacio González, Jerry Slosher, Lijón de León, Daniel Salamanca, Eduardo de León, René de León, Jorge Hurtarte, Manuel Recinos, Rafael Godoy, Hugo Torres, Marco Fión, Rolando Valdés, Nelson Melgar, Hugo Peña y Jorge Roldán.