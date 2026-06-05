Steg de Joviel Acevedo Niega Aumento Salarial del Mineduc

El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación de Guatemala (STEG), bajo el liderazgo de Joviel Acevedo, rechazó tajantemente el reciente incremento salarial y la bonificación anunciados por el Ministerio de Educación (Mineduc).
De acuerdo con la organización sindical, esta medida representa una "imposición denigrante" que solo busca maquillar el cumplimento forzado del pacto colectivo.
En sus canales oficiales, la dirigencia del STEG negó la versión del Gobierno sobre el alcance de estas disposiciones y expuso presuntas maniobras políticas detrás de las resoluciones recientes de la Corte de Constitucionalidad (CC).
De ese modo, el gremio magisterial apuntó a que las narrativas oficiales responden a intereses ajenos a la verdadera dignificación laboral.
La ministra de Educación, Anabella Giracca, notificó un reajuste salarial del 3% para los docentes, sumado a un bono de Q250 destinado al personal administrativo.
Sin embargo, el STEG remarcó que tal ajuste no constituye una política efectiva de reivindicación para el magisterio y alegó que responde más a presiones internacionales, especialmente por la Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT en Ginebra, que a una intención genuina de mejorar las condiciones laborales de los educadores.
El sindicato calificó el aumento como una "burla" y una "ofensa" al cuerpo docente, argumentando que el incremento del presupuesto nacional debería haberse reflejado en un alza de al menos un 4.24%, en lugar del 3% impuesto. Según indicó el STEG, el presupuesto de la nación subió de Q116 mil millones a Q164 mil millones y la medida oficial se queda corta también frente a otros factores como el 2.40% que subió la Canasta Básica Alimentaria en 2025 y la proyección de inflación de 3.24% para 2026.
En sus plataformas, el sindicato subrayó que el reajuste de Q140 anunciado no corresponde realmente al 3% del salario base vigente, reflejando falencias en la gestión y los cálculos del Mineduc. Agregaron, además, que en 2025 quedaron sin ejecutar aproximadamente Q1,300 millones en el presupuesto del Ministerio.
Críticas a la duración y forma de la decisión oficial
La organización señaló que el aumento salarial solo se aplicará durante cinco meses, a diferencia de ajustes anteriores que se otorgaban para todo el año bajo el marco de negociaciones colectivas. Para el STEG, la medida no surgió de una negociación formal sino que fue impuesta. Asimismo, recordaron que según el Artículo 11 del Pacto Colectivo, todo beneficio para los trabajadores debe considerarse parte del mismo, aunque el Gobierno argumente lo contrario.
Desde el gremio reiteraron que junto a la Asamblea Nacional del Magisterio (ANM) rechazan de forma categórica el ajuste por considerarlo humillante y exigen un proceso negociador colectivo auténtico que garantice una dignificación real y un reajuste acorde al costo de vida.
Sobre la resolución de la CC, el STEG manifestó que el anuncio del aumento salarial estaría siendo instrumentalizado como campaña política anticipada. También advirtió que la postura del Gobierno representa una violación de derechos constitucionales y desconoce normativas nacionales e internacionales.
El sindicato aclaró que, aunque desde 2004 el Mineduc busca declarar inconstitucionales siete disposiciones del Pacto Colectivo, la reciente decisión de la CC solo elimina frases específicas de tres artículos sin alterar el espíritu ni el contenido general del acuerdo. Agregaron que en cinco de los artículos impugnados, la Corte determinó que son compatibles con la Constitución y con los marcos legales vigentes.
En su postura oficial, el STEG expresó que acoge y valora la resolución de la Corte de Constitucionalidad, considerándola guía para futuras negociaciones colectivas. Remarcaron su compromiso con la defensa de los derechos laborales y reafirmaron su rechazo a cualquier intento unilateral de modificar los beneficios acordados para el magisterio guatemalteco.