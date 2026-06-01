Con plantón en la CC, sancarlistas piden certeza jurídica

Estudiantes, docentes e integrantes de la sociedad civil llevan a cabo este lunes, 1 de junio, una protesta en las afueras de la Corte de Constitucionalidad (CC) donde exigen a los magistrados resolver conforme a la ley los recursos planteados en contra de la reelección de Walter Mazariegos como rector de la Universidad de San Carlos (Usac).
Los manifestantes instalaron mantas en el área donde se pueden leer diferentes mensajes dirigidos a las autoridades del alto tribunal. En una de estas se puede leer: "Señores magistrados de la CC, Guatemala les está observando. La Usac se defiende".
Utilizando un megáfono, una de las ciudadanas presentes, expresó que avalar un fraude es avalar la nulidad de un estado de derecho, las violaciones a las normativas, a la justicia y a la legalidad. "Es permitir la muerte de las instituciones y avalar tanta injusticia. Eso es lo que nos estamos jugando en Guatemala", añadió.
Mientras tanto, Marco Vinicio de la Rosa, docente de la Facultad de Medicina, Veterinaria y Zootecnia de la Usac, expresó que decidieron hacerse presentes ante la CC para reiterar el llamado a los magistrados constitucionales para que resuelvan conforme a derecho los recursos planteados contra el proceso de elección donde se dio como ganador a Walter Mazariegos para ser el rector de la referida casa de estudios en el periodo 2026-2030.
"Lo que estamos pidiendo a los magistrados de la CC no es un favor. Lo que estamos pidiendo es que se legisle conforme a derecho y el derecho está claro en el amparo definitivo que hizo la señora jueza donde tiene las bases jurídicas completas. No queremos que eso se tergiverse y que los magistrados de la CC sepan que no solo la comunidad sancarlista, sino el pueblo de Guatemala en general los vamos a estar observando", enfatizó.
El fallo al que hace referencia salió a la luz el pasado viernes. Según el entrevistado, el Juzgado Décimo Quinto les dio la razón con un amparo definitivo, indicando que la elección realizada el 8 de abril había sido ilegal, por lo tanto, se suspendía totalmente. Pero también suspendiendo la sesión del Consejo Universitario del 6 de abril, donde se dejó fuera a varios de los cuerpos electorales de la oposición, así como el acta del 17 de abril, donde se declara como rector a Mazariegos.
El profesional indicó que están "contentos" por esa decisión y consideró que se trata de una situación inédita, ya que, según sus palabras, pocas veces la justicia responde de una manera tan contundente en situaciones contra lo que describió como "el pacto de corruptos" y contra la impunidad, pero ahora se pudo observar.
Entonces, enfatizó que están buscando que, de igual forma, la CC legisle conforme a derecho y no bajo "oscuros intereses, como se ha visto en otros momentos".
"Estamos pidiendo certeza jurídica, porque si en este momento los magistrados les dan la espalda al pueblo de Guatemala están dando un mensaje de que no hay certeza jurídica y que pueden hacer lo que quieran no importando las leyes vigentes", concluyó.
Que no permitan que les "echen gol"
La protesta frente a la Corte de Constitucionalidad se desarrolla bajo un modelo deportivo, específicamente relacionado con el fútbol. Al respecto, el docente entrevistado indicó que se tomó esta forma de expresión por faltar únicamente dos semanas para que comience el tan esperado encuentro internacional de este deporte.
Según sus palabras, el pasado viernes ya metieron "un golazo de primera" con el fallo que anuló la reelección de Mazariegos, pero se sigue trabajando para que la línea se mantenga. En ese sentido, indicó que, desde hoy, cada día habrá actividades diferentes que estarán a cargo de escuelas y facultades que llegarán con "ideas interesantes" para que participe la comunidad universitaria y la ciudadanía en general.
Finalmente, De la Rosa indicó que estos plantones van enfocados en solicitar que los magistrados del alto tribunal no se dejen "echar gol" y resuelvan con base en las leyes vigentes.
* Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas Digital.