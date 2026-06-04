 Ministerio de Educación anuncia aumento salarial para su personal
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Ministerio de Educación anuncia aumento salarial para su personal

Para el magisterio, se aplicará un incremento del 3% del salario base mensual.

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El Ministerio de Educación (Mineduc) anunció este jueves, 4 de junio, un nuevo aumento salarial para los maestros y el personal administrativo de la institución. La entidad destacó que se trata de la segunda mejora en este aspecto que se aplica en un año.

Por medio de un video difundido en las redes sociales institucionales, la titular de la cartera, Anabella Giracca, dio a conocer que el beneficio se aplicará a partir del 1 de agosto de 2026 y será del 3% del salario base mensual para el magisterio, según la clase escalafonaria. Mientras tanto, el personal administrativo recibirá un incremento de 250 quetzales mensuales.

"Seguimos comprometidos con mejorar las condiciones del magisterio y de quienes trabajan por la educación pública. Lo hacemos con responsabilidad y orden, para que cada mejora sea sostenible y esté garantizada", expresó Giracca.

La funcionaria recordó que el año pasado se realizó un esfuerzo importante al aplicar un aumento salarial del 5% del salario base mensual, al cual se suma esta nueva ampliación. En ese contexto, señaló que tener mejores condiciones para los docentes y demás personal involucrado en el proceso educativo se traduce en mejores condiciones para los estudiantes.

Finalmente, enfatizó que esta mejora no está condicionada a ninguna negociación ni responde a ninguna presión, sino que se trata de una decisión positiva para Guatemala. Agregó que la entidad mantiene una decisión clara: seguir avanzando en mejoras reales dentro del marco legal y con responsabilidad institucional.

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