 Met Gala 2027: Temática Controvertida y Respuesta de Wintour
Farándula

La Met Gala 2027 revela su temática: un controversial homenaje y la respuesta de Anna Wintour

La decisión ha reabierto el debate sobre su legado artístico y su polémico pasado, mientras Anna Wintour defendió públicamente el homenaje.

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La Met Gala 2027 ya tiene temática oficial y, lejos de provocar únicamente entusiasmo entre los amantes de la moda, el anuncio ha generado una intensa discusión. El Museo Metropolitano de Arte de Nueva York y la revista Vogue confirmaron que la próxima edición del evento girará en torno a "John Galliano: Horizons".

Se trata de una exposición dedicada al reconocido diseñador británico, cuya trayectoria ha estado marcada tanto por su talento creativo como por una de las mayores controversias de la industria de la moda. La muestra abrirá sus puertas del 9 de mayo de 2027 al 9 de enero de 2028 y explorará la influencia de Galliano en la alta costura, al mismo tiempo que abordará los hechos que transformaron su carrera profesional.

Según informó el propio museo, la exposición incluirá tanto sus aportes al diseño como "la conducta derogatoria que alteró fundamentalmente su carrera". El anuncio reavivó el debate debido a que John Galliano fue condenado en 2011 por un tribunal de París tras realizar comentarios antisemitas, racistas y antiasiáticos contra personas en un bar de la capital francesa.

Durante aquel episodio también pronunció la frase "I love Hitler", lo que derivó en su despido de Dior y en un fuerte rechazo internacional. Ante la polémica, Anna Wintour, figura clave de la Met Gala y directora editorial global de Vogue, salió en defensa de la decisión.

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La editora sostuvo que la carrera del diseñador "no está definida por un solo momento" y aseguró que considera a Galliano una figura merecedora de una exposición de esta magnitud.  Antes de hacer oficial el anuncio, Wintour, el curador Andrew Bolton y el propio diseñador sostuvieron reuniones con rabinos y líderes de la comunidad judía de Nueva York para escuchar sus inquietudes sobre el proyecto.

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Cabe destacar que, algunos consideran que el homenaje representa una oportunidad para reflexionar sobre el perdón, la redención y la responsabilidad. Sin embargo, otros cuestionan que se celebre la obra de una figura vinculada a un delito de odio, especialmente en un contexto de creciente preocupación por el antisemitismo.

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