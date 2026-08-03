 Vozinha domina Instagram y alcanza el segundo lugar de seguidores
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Vozinha hace explotar Instagram y queda en segundo lugar de seguidores tras el Mundial

Un estudio revela el impacto digital del arquero de Cabo Verde y del futbolista Erling Haaland luego de sus destacadas actuaciones durante la Copa del Mundo 2026.

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Vozinha, Instagram
Vozinha / FOTO: Instagram
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Vozinha se convirtió en una de las sorpresas más grandes de Instagram tras el Mundial 2026, posicionándose solo detrás del noruego Erling Haaland en lo que respecta al impacto generado en la red social.

El análisis, realizado por Francesc Pujol, profesor de la Universidad de Navarra, evaluó a más de 1.200 futbolistas participantes en el torneo, relacionando el crecimiento de sus seguidores en redes sociales con su desempeño en la cancha y su valor comercial.

Erling Haaland lideró el crecimiento absoluto en Instagram, sumando 34,5 millones de nuevos seguidores luego de llevar a Noruega a unos históricos cuartos de final y eliminar a Brasil. Pasó de 40,8 a 75,3 millones de seguidores.

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Vozinha Instagram - Instagram

El caso de Vozinha fue aún más llamativo por su crecimiento porcentual: arrancó el Mundial con solo 46 mil seguidores y tras sus actuaciones ante España y Argentina llegó a sumar casi 30 millones de seguidores, lo que representa un aumento superior al 60.000 por ciento.

En tercer lugar quedó el español Lamine Yamal, quien sumó más de 14 millones de seguidores. Mientras tanto, Lionel Messi, a pesar de llevar a Argentina al título, finalizó sexto; sus 8,5 millones de nuevas cuentas representaron menos del dos por ciento sobre su base superior a los 500 millones de seguidores.

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Haaland Ig - Instagram

Como toda una celebridad

Vozinha, portero de la selección de Cabo Verde en el reciente Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, ya está en Chile para sumarse como nuevo refuerzo de Colo Colo.

Este miércoles habrá una multitudinaria jornada en el Monumental para darle la bienvenida al nuevo portero albo.

Vozinha arribó al país el domingo por la noche. En el aeropuerto de Pudahuel, fue esperado por alrededor de 400 hinchas albos que se congregaron para darle la bienvenida.

Durante esta mañana, el caboverdiano se realizó exámenes médicos en la Clínica Meds.

"Vozinha superó los exámenes médicos en Clínica Meds y solo falta la firma para sellar su vínculo con Colo-Colo", compartieron en las redes sociales del Cacique.

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