Guatemala supera las 50 medallas en Santo Domingo 2026

La delegación de Guatemala continúa firmando una destacada actuación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 al superar este lunes la barrera de las 50 medallas durante las competencias que se desarrollan en Santo Domingo y otras subsedes de República Dominicana. El rendimiento de los atletas nacionales sigue consolidando al país entre las delegaciones más competitivas del certamen, con un medallero que continúa creciendo conforme avanzan las distintas disciplinas.
La jornada matutina dejó dos nuevas preseas de bronce para Guatemala. En squash masculino, Alejandro Domínguez subió al podio tras una sólida participación, mientras que Stefany Figueroa y Albino Jiménez también aportaron una medalla de bronce en la prueba de pistola de aire de 10 metros por equipos mixtos, dentro del tiro deportivo. Estos resultados permitieron mantener el buen ritmo de la representación nacional y acercaron al país a una cifra histórica en el medallero.
Guatemala también tuvo una jornada de oro
El momento más destacado del día llegó con la conquista de la medalla de oro en la prueba de rifle 3 posiciones a 50 metros por equipos. El trío integrado por Douglas Oliva, Octavio Sandoval y Donalson Muñoz se impuso a sus rivales con una actuación sobresaliente para subir a lo más alto del podio. Gracias a este triunfo, Guatemala alcanzó un total de 53 medallas, rebasando oficialmente la marca de las 50 preseas en la presente edición de los Juegos.
Al momento de la redacción de esta nota, el medallero guatemalteco registra 11 medallas de oro, 20 de plata y 22 de bronce, para un acumulado de 53 preseas. No obstante, la cifra aún podría incrementarse en las próximas horas, ya que varios atletas nacionales continúan en competencia con opciones de sumar nuevos éxitos. La delegación guatemalteca mantiene intactas sus aspiraciones de seguir ampliando su cosecha y cerrar una participación memorable en la justa regional.