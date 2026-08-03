 Guatemala supera las 50 medallas en Santo Domingo 2026
Deportes

Guatemala supera las 50 medallas en Santo Domingo 2026

El tiro deportivo brilló este lunes al aportar medallas clave para Guatemala, que superó las 50 preseas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.

Compartir:
Guatemala sigue ganando medallas en tiro deportivo - Federación Deportiva Nacional de Tiro Guatemala
Guatemala sigue ganando medallas en tiro deportivo / FOTO: Federación Deportiva Nacional de Tiro Guatemala
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

La delegación de Guatemala continúa firmando una destacada actuación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 al superar este lunes la barrera de las 50 medallas durante las competencias que se desarrollan en Santo Domingo y otras subsedes de República Dominicana. El rendimiento de los atletas nacionales sigue consolidando al país entre las delegaciones más competitivas del certamen, con un medallero que continúa creciendo conforme avanzan las distintas disciplinas.

La jornada matutina dejó dos nuevas preseas de bronce para Guatemala. En squash masculino, Alejandro Domínguez subió al podio tras una sólida participación, mientras que Stefany Figueroa y Albino Jiménez también aportaron una medalla de bronce en la prueba de pistola de aire de 10 metros por equipos mixtos, dentro del tiro deportivo. Estos resultados permitieron mantener el buen ritmo de la representación nacional y acercaron al país a una cifra histórica en el medallero.

Guatemala también tuvo una jornada de oro

El momento más destacado del día llegó con la conquista de la medalla de oro en la prueba de rifle 3 posiciones a 50 metros por equipos. El trío integrado por Douglas Oliva, Octavio Sandoval y Donalson Muñoz se impuso a sus rivales con una actuación sobresaliente para subir a lo más alto del podio. Gracias a este triunfo, Guatemala alcanzó un total de 53 medallas, rebasando oficialmente la marca de las 50 preseas en la presente edición de los Juegos.

Al momento de la redacción de esta nota, el medallero guatemalteco registra 11 medallas de oro, 20 de plata y 22 de bronce, para un acumulado de 53 preseas. No obstante, la cifra aún podría incrementarse en las próximas horas, ya que varios atletas nacionales continúan en competencia con opciones de sumar nuevos éxitos. La delegación guatemalteca mantiene intactas sus aspiraciones de seguir ampliando su cosecha y cerrar una participación memorable en la justa regional.

En Portada

Caravana de taxistas exige medidas ante el aumento del combustiblet
Nacionales

Caravana de taxistas exige medidas ante el aumento del combustible

09:43 AM, Ago 03
Exmilitares protestan en alrededores del Congresot
Nacionales

Exmilitares protestan en alrededores del Congreso

10:36 AM, Ago 03
Volcán de Fuego mantiene actividad eruptiva con emisión de cenizat
Nacionales

Volcán de Fuego mantiene actividad eruptiva con emisión de ceniza

08:54 AM, Ago 03
Baja Verapaz: Capturan a señalado de dañar sede del MP e intentar incendiar venta de gast
Nacionales

Baja Verapaz: Capturan a señalado de dañar sede del MP e intentar incendiar venta de gas

11:45 AM, Ago 03
Las federaciones comienzan a retirarle su respaldo a Infantinot
Deportes

Las federaciones comienzan a retirarle su respaldo a Infantino

08:20 AM, Ago 03

Temas

Mundial 2026DestacadasFútbol#ViralesMundial2026GuatemalaArgentinaFIFAEstados UnidosuniversofutbolEspañaMessi
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Kylian Mbappé ,Redes sociales
Gaming

EA Sports FC 27 apuesta nuevamente por Kylian Mbappé y anuncia la presentación oficial del juego

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Comida ,Comida
Salud

Realidad o mito: ¿Tapar la comida caliente la echa a perder?

Mosquitos ,Mosquitos
Salud

¿Por qué Google quiere liberar más de 30 millones de mosquitos y qué busca conseguir con eso?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar