 Previa Antigua GFC vs. Real Estelí - Copa Centroamericana
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Antigua GFC recibe a Real Estelí con la obligación de ganar

El conjunto colonial buscará dejar atrás el tropiezo ante Alianza cuando reciba este martes a Real Estelí, que hará su estreno en la Copa Centroamericana 2026.

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Once titular de Antigua GFC en su partido ante Alianza en El Salvador - EFE
Once titular de Antigua GFC en su partido ante Alianza en El Salvador / FOTO: Agencia EFE
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Antigua GFC afrontará este martes uno de sus compromisos más importantes del inicio de la temporada cuando reciba a Real Estelí de Nicaragua por la segunda jornada de la Copa Centroamericana 2026. El encuentro se disputará a partir de las 20:00 horas en el estadio Pensativo, donde el conjunto colonial buscará hacerse fuerte como local para mantenerse con vida en la lucha por la clasificación a la siguiente fase del certamen regional.

El cuadro guatemalteco llega con la necesidad de sumar de a tres después de un debut complicado en territorio salvadoreño. Los dirigidos por Mauricio Tapia cayeron 2-1 frente a Alianza, un resultado que los dejó sin margen de error en un grupo altamente competitivo. Por su parte, Real Estelí hará su presentación en el torneo, luego de haber descansado durante la primera jornada, por lo que intentará comenzar su participación con un resultado positivo fuera de casa.

Antigua GFC está obligado a reaccionar

En la conferencia de prensa previa al compromiso, Mauricio Tapia reconoció la importancia del encuentro y admitió que su equipo está obligado a conseguir la victoria. El estratega argentino fue claro al señalar que la derrota en el estreno condicionó el panorama de Antigua GFC. "No nos alcanzó ante Alianza y eso nos pone en jaque", expresó el técnico, consciente de que un nuevo tropiezo podría complicar seriamente las aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda.

Real Estelí también llegará con argumentos para ilusionarse. El conjunto nicaragüense cuenta con varias figuras conocidas por la afición guatemalteca, entre ellas el experimentado Juan Barrera, quien defendió los colores de Comunicaciones, Municipal, Xelajú MC y Guastatoya.

Además, en sus filas está el guardameta John Faust, recordado por su paso por Mictlán y por haber sido el arquero menos vencido de un torneo, mientras que el banquillo es dirigido por Diego Vázquez, quien anteriormente tuvo una etapa como entrenador de Marquense. Con estos ingredientes, se espera un duelo intenso entre dos equipos que buscarán dar un paso importante en sus aspiraciones dentro de la Copa Centroamericana.

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Partido entre Alianza y Antigua GFC por la Copa Centroamericana 2026 - Agencia EFE

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