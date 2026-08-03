Incendio en zona 7: Tránsito afectado en el Periférico

Un incendio forestal se registra este lunes, 3 de agosto, en un área de la colonia Las Jacarandas, zona 7 de la Ciudad de Guatemala. Los cuerpos de socorro trabajan con el objetivo de evitar que el fuego alcance las áreas habitadas de los alrededores.
Los Bomberos Voluntarios dieron a conocer que trasladaron unidades contra incendios y de abastecimiento al sector, donde los equipos se encuentran desarrollando las labores necesarias para sofocar las llamas.
Fernando Arévalo, portavoz de la institución, compartió que debido al viento que se presenta esta tarde las columnas de humo se han extendido en las colonias aledañas a la península de la Bethania.
De igual forma, se refirió a la situación que están enfrentando los socorristas que atienden la emergencia, pues indicó que han tenido complicaciones para acceder a la zona tomando en cuenta las características del terreno. A la vez, solicitó el apoyo de los guatemaltecos.
"Queremos pedirle a la población que se encuentra cerca de este recinto que pueda movilizar sus vehículos, ya que necesitamos que nuestras unidades tengan el paso libre para poder llegar hasta la zona, ya que se ven varias viviendas que podrían ser afectadas por las llamas", expresó.
Impacto en el tránsito
Amílcar Montejo, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) capitalina, explicó que el incendio afecta el área verde del barranco que se encuentra entre las colonias Bethania y Madre Dormida, zona 7.
"Los cuerpos de socorro se encuentran intentando sofocarlo. Les solicitamos mucha precaución porque los bomberos están utilizando el carril derecho del Periférico, entre los puentes El Incienso y Bethania", explicó.
El funcionario señaló que quienes se movilizan hacia sectores como la Universidad de San Carlos de Guatemala, la calzada Roosevelt, colonia Centroamérica o el bulevar El Naranjo podría estar enfrentado complicaciones.
En ese contexto, sugirió como rutas alternas movilizarse desde el centro de la ciudad hacia la calle Martí y el anillo Periférico con rumbo a las avenidas Elena y Centroamérica o el Centro Histórico, de esta manera, por la avenida El Cementerio pueden llegar a zona 7, El Trébol, calzadas San Juan y Roosevelt o Aguilar Batres
"Los bomberos intentan controlar la situación y reducir los riesgos, por ello el llamado a tomar las precauciones necesarias", expresó.