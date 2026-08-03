 Incendio en zona 7: Tránsito afectado en el Periférico
Nacionales

Incendio impacta tránsito en el Periférico; estas son las vías alternas

Los cuerpos de socorro mantienen presencia en uno de los carriles en la zona 7.

Compartir:
Bomberos trabajan para combatir un incendio en la zona 7 el lunes, 3 de agosto de 2026., PMT capitalina/Montejo
Bomberos trabajan para combatir un incendio en la zona 7 el lunes, 3 de agosto de 2026. / FOTO: PMT capitalina/Montejo
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Un incendio forestal se registra este lunes, 3 de agosto, en un área de la colonia Las Jacarandas, zona 7 de la Ciudad de Guatemala. Los cuerpos de socorro trabajan con el objetivo de evitar que el fuego alcance las áreas habitadas de los alrededores.

Los Bomberos Voluntarios dieron a conocer que trasladaron unidades contra incendios y de abastecimiento al sector, donde los equipos se encuentran desarrollando las labores necesarias para sofocar las llamas.

Fernando Arévalo, portavoz de la institución, compartió que debido al viento que se presenta esta tarde las columnas de humo se han extendido en las colonias aledañas a la península de la Bethania.

De igual forma, se refirió a la situación que están enfrentando los socorristas que atienden la emergencia, pues indicó que han tenido complicaciones para acceder a la zona tomando en cuenta las características del terreno. A la vez, solicitó el apoyo de los guatemaltecos.

"Queremos pedirle a la población que se encuentra cerca de este recinto que pueda movilizar sus vehículos, ya que necesitamos que nuestras unidades tengan el paso libre para poder llegar hasta la zona, ya que se ven varias viviendas que podrían ser afectadas por las llamas", expresó.

Impacto en el tránsito

Amílcar Montejo, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) capitalina, explicó que el incendio afecta el área verde del barranco que se encuentra entre las colonias Bethania y Madre Dormida, zona 7.

"Los cuerpos de socorro se encuentran intentando sofocarlo. Les solicitamos mucha precaución porque los bomberos están utilizando el carril derecho del Periférico, entre los puentes El Incienso y Bethania", explicó.

El funcionario señaló que quienes se movilizan hacia sectores como la Universidad de San Carlos de Guatemala, la calzada Roosevelt, colonia Centroamérica o el bulevar El Naranjo podría estar enfrentado complicaciones.

En ese contexto, sugirió como rutas alternas movilizarse desde el centro de la ciudad hacia la calle Martí y el anillo Periférico con rumbo a las avenidas Elena y Centroamérica o el Centro Histórico, de esta manera, por la avenida El Cementerio pueden llegar a zona 7, El Trébol, calzadas San Juan y Roosevelt o Aguilar Batres

"Los bomberos intentan controlar la situación y reducir los riesgos, por ello el llamado a tomar las precauciones necesarias", expresó.

En Portada

Suspenden clases por incremento de actividad del volcán de Fuegot
Nacionales

Suspenden clases por incremento de actividad del volcán de Fuego

05:14 PM, Ago 03
Transportistas incrementan hasta Q3 el precio del pasajet
Nacionales

Transportistas incrementan hasta Q3 el precio del pasaje

04:49 PM, Ago 03
Inician maniobras militares Panamax 2026, con presencia de Guatemalat
Nacionales

Inician maniobras militares Panamax 2026, con presencia de Guatemala

03:21 PM, Ago 03
Juan Orlando Hernández será juzgado por lavado y fraude en Hondurast
Internacionales

Juan Orlando Hernández será juzgado por lavado y fraude en Honduras

03:09 PM, Ago 03
Antigua GFC recibe a Real Estelí con la obligación de ganart
Deportes

Antigua GFC recibe a Real Estelí con la obligación de ganar

01:26 PM, Ago 03

Temas

Mundial 2026DestacadasFútbol#ViralesMundial2026GuatemalaArgentinaFIFAEstados UnidosuniversofutbolEspañaMessi
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Kylian Mbappé ,Redes sociales
Gaming

EA Sports FC 27 apuesta nuevamente por Kylian Mbappé y anuncia la presentación oficial del juego

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Comida ,Comida
Salud

Realidad o mito: ¿Tapar la comida caliente la echa a perder?

Mosquitos ,Mosquitos
Salud

¿Por qué Google quiere liberar más de 30 millones de mosquitos y qué busca conseguir con eso?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar