 Bomberos sofoca incendio de patrulla de PNC
Nacionales

Incendios vehiculares: Autopatrulla policial y vehículo híbrido afectados

Las emergencias se registraron en los departamentos de Santa Rosa y Guatemala.

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Incendios vehiculares en Santa Rosa y Guatemala.,
Incendios vehiculares en Santa Rosa y Guatemala. / FOTO:
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Los cuerpos de socorro reportaron dos incendios vehiculares en las últimas horas. Las emergencias se registraron en los departamentos de Santa Rosa y Guatemala y afectaron a una unidad de la Policía Nacional Civil (PNC) y un automóvil híbrido.

Los Bomberos Voluntarios dieron a conocer que la autopatrulla se prendió en llamas por causas que se desconocen mientras se encontraba en la ruta que conduce de El Boquerón hacia Chiquimulilla, en Santa Rosa.

De acuerdo con el reporte de la institución, el fuego estaba consumiendo varias partes del vehículo policial, por lo que fue necesario movilizar una unidad contra incendios para controlar la emergencia.

Los socorristas utilizaron más de 1 mil 200 galones de agua y trabajaron por varios minutos para sofocar el fuego.

Las autoridades informaron que no se registraron personas heridas y que el incidente dejó únicamente daños materiales.

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Patrulla de PNC se incendió en Santa Rosa. - Bomberos Voluntarios

Otro incendio vehicular

Una segunda emergencia surgió en horas de la madrugada de este martes, 28 de julio, en el kilómetro 5 de la ruta a Muxbal, en el municipio de Santa Catarina Pinula, Guatemala. Los Bomberos Municipales informan que se recibió el reporte de un accidente de tránsito en el sector, donde un vehículo híbrido volcó y posteriormente se incendió.

"Al hacerse presentes los técnicos en urgencias médicas procedieron a sofocar las llamas y aplicaron técnicas especializadas para el control de incendios en vehículos híbridos, evitando una posible reignición", explicó un portavoz de la entidad.

Agregó que los paramédicos les brindaron atención prehospitalaria a dos personas debido a que presentaban heridas leves.

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Vehículo híbrido incendiado en Santa Catarina Pinula, Guatemala. - Bomberos Municipales

Bomberos atienden incidente en El Trébol

Durante la madrugada del pasado 16 de junio se registró un incendio vehicular en la vía exclusiva del sector de El Trébol, en cercanías del estadio Manuel Felipe Carrera.

Los Bomberos Voluntarios trasladaron unidades de emergencia al referido sector debido a que los transeúntes se comunicaron a la línea telefónica de la institución para solicitar apoyo, pues un vehículo estaba siendo afectado por las llamas.

El fuego, del cual se desconocen las razones de su origen, consumió parcialmente la unidad tipo panel.

* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7

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